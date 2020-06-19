Ведучий Першого каналу назвав поліцейських США «терпилами», а російських — «героями»

Ведучий програми «Час» на Першому каналі Кирило Клейменов сказав, що російські співробітники поліції — «герої, а не терпіли». Мова йшла про перестрілку між співробітниками ДАІ і невідомим чоловіком у Москві. Увагу на це звернула «Медиазона».

«Як я вже говорив напередодні, у нас тут не Америка. У нас поліцейські не безправні терпіли, у нас поліцейські — герої. У понеділок вдень, ризикуючи життям, знешкодили на південно-заході Москви небезпечного злочинця. І нічого їм за це не буде, крім нагород і почестей», — заявляє провідний перед початком сюжету.

15 червня невідомий відкрив стрілянину по співробітникам ГИБДД на Ленінському проспекті. За фактом стрілянини СКР порушив кримінальну справу за статтею 317 КК РФ («Посягання на життя співробітника правоохоронних органів»).

У декількох містах США поліцейські приєднувалися до вуличних протестів, що почалися після того, як в Міннеаполісі при затриманні було вбито 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Силовики проявляють солідарність з тими, хто протестує мирно, без погромів.