У мережі показали 10-річного Януковича з Закарпаття

На Закарпатті у селі Середнє в сім’ї ромської національності живе хлопчик на ім’я Янукович.

Його опублікували фотографії в Facebook журналісти “Суспільне Закарпаття”. Зараз дитина ходить до 4-го класу і любить грати у футбол .

Хлопчик народився 10 грудня 2009 року. Як зізналася мама, в сім’ї дуже хотіли перемоги Віктора Януковича на виборах в січні 2010 року, тому і дали своєму новонародженому синові таке незвичайне ім’я.

Хлопчик швидко став зіркою, в село майже щодня приїжджали журналісти. Сам Віктор Янукович за весь термін свого президентства до свого тезки так жодного разу і не навідався, хоч на це дуже сподівалися батьки хлопчика.

Дитина стверджує, що міняти ім’я не збирається, йому подобається бути Януковичем.

Хлопчик по імені Янукович ходить в 4-й клас і любить грати у футбол