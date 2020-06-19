Коронавірус поширювався в Італії ще до того, як він був виявлений в Китаї

Італійські вчені виявили коронавирусную інфекцію SARS-CoV-2 в зразках стічних вод Мілана і Туріну ще за грудень 2019 року. Це говорить про те, що вірус розповсюджувався по країні вже в цей час.

Про це свідчить дослідження, оприлюднене Італійським державним інститутом здоров’я.

«Під час дослідження вивчили 40 зразків стічних вод, зібраних з жовтня 2019 року до лютого 2020 року, і 24 контрольних зразка за вересень 2018 — червень 2019 року, що дозволило безпечно виключити присутність вірусу. Результати підтвердили, що в двох різних лабораторіях двома різними методами було показано присутність РНК SARS-CoV-2 в зразках, відібраних в Мілані і Турині 18 грудня 2019 року і в Болоньї 29 січня 2020 року», — повідомила одна з дослідниць з Департаменту здоров’я та якості води Джузеппіна Ла Роса.

Зразки з жовтня і листопада 2019 року були негативними, що свідчить про те, що вірусу, ймовірно, в Італії ще не було.

Італійське дослідження підтверджує результати інших — зокрема тих, що виявили коронавірус в крові французьких пацієнтів у грудні 2019 року і в стічних водах Барселони в середині січня 2020 року.

Як відомо, першим відомим випадком, крім пари китайських туристів в Римі, був пацієнт у місті Кодоньо в регіоні Ломбардія ще в середині лютого. 21 лютого уряд визначив Кодоньо так званої червоної зоною і розпорядилося закрити її, а потім ще десять міст у Ломбардії та Венето. До 9 березня карантин запровадили по всій країні.

У лютому медичні експерти в Мілані заявляли, що вважають, що вірус циркулював непоміченим протягом декількох тижнів» в Італії.

В Іспанії також виявили генетичні сліди в пробах стічних вод, зібраних в середині січня в Барселоні, приблизно за 40 днів до першого підтвердженого випадку інфікування.

Зазначимо, що перший випадок коронавіруса у людини був виявлений в китайському Ухані в самому кінці 2019 року.