Вінницьку область очолив КВНщик Борзов

Вінницька облдержадміністрація (ОДА) отримала нового керівника. Ним став колишній гравець КВК Сергій Борзов.

Указ № 239/2020 про новій посаді для Борзова підписав президент Володимир Зеленський. Іншим указом № 238/2020 він звільнив попереднього голову Вінницької ОДА Владислава Скальського, який обіймав посаду 10 місяців.

Заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов вже представив Борзова в якості голови ОДА у Вінницькій області та «нарізав» йому завдання — успішно завершити медичну, освітню та децентрализационную реформи.

40-річний уродженець Вінниці Борзов має педагогічну освіту. На початку 2000-х років він керував командами КВН «Вінницькі перці» та «Збірна України», а також працював в об’єднанні «Масляков і компанія». Потім займався бізнесом.

Влітку 2014 року він обійняв посаду заступника голови Державного управління справами, а потім був призначений в. о. керівника ДУС. Влітку 2019 року Борзов пройшов конкурс і став начальником ГУД.

Дружиною Борзова є нардеп від президентської партії «Слуга народу» Ірина Борзова, а тестем — керівник «Ліги сміху», екс-колега президента Наум Баруля.

Борзова на посаді глави Держуправління справами змінив Ігор Лисий, який до цього був його заступником. Указ про його призначення № 237/2020 також підписав Зеленський.