Заява Філарета — така ж нісенітниця, як і його інтерв’ю телеканалу «Росія», — Юрій Бутусов

У Державному бюро розслідувань підтвердили, що проти Петра Порошенка відкрито кримінальну справу «про розпалюванні міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ».

Розслідування було розпочато нібито за заявою віруючих Київського патріархату УПЦ. Ситуацію прокоментував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор видання «Цензор.Немає» Юрій Бутусов.

«Справу проти Порошенка відкрито директором ДБР Романом Трубою 6 листопада 2019 – го за заявою колишнього голови Київського патріархату Філарета.

Філарет звинувачує Порошенка в тому, що нібито він був гарантом домовленостей Київського патріархату з Вселенським в Константинополі нібито про передачу ряду об’єктів церкви у розпорядження українських священиків.

Заява Філарета — така ж нісенітниця, як і його інтерв’ю телеканалу «Росія».

Справу відкрито, тому що Філарет передумав і знову хоче повернутися в церковну політику на вищий рівень, і торпедувати Православну церкву України як самостійний проект.

Вина ДБР в тому, що вони це маревне справу не закрили. Ні до чого, крім нового конфлікту в церквах, воно не приведе. Ось тепер і відгортають. А не закрили, тому що ну як можна зараз закрити проти самого Порошенка?! Нехай висить для кількості, щоб можна було доповісти президенту побільше, мовляв, робота йде, працюємо!

Треба закрити справу і роз’яснити позицію у всіх конфесіях», — пише Бутусов в Facebook.