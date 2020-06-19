Як культурологічного дослідження спробував пошукати хоч одну витівку зелених, яку вони затіяли і не проебали.
Не знайшов.
Збіговисько диваків з однією іншою буквою, які чомусь вирішили, що вони — великі рішали.
Ах, так — у них є ціла «виграна» президентська кампанія.)
Наші зелені сонячні зайчики всерйоз повірили, що її зробили саме вони, а не поєднання колективного телевізора олігархів укупі з Кремлем. Що зайвий раз свідчить на користь версії про загальною і приватною ментальної недостатності і нездатності адекватно оцінювати реальність.
Все інше — провалено.
Але в колекції провалів, вчорашній епік фейл з «…арештом Порошенко» стоїть, як окремий кришталевий пік.
— Якими треба бути ідіотами, щоб за три дні зробити з Порошенко мученика, а 25 % — озверелую зграю, здатну розірвати кривдників без збору всякого Майдану?
Але справа навіть не в цій видатній політичної дурості.
Є ще одна, більш серйозна.
Справа в тому, що у Зеленського немає жодної раціональної особистої причини переслідувати Порошенко.
Навпаки, є серйозні раціональні причини об’єднатися проти проросійського сектора і тиску команди побіжного Януковича + Коломойського.
Але ніт. Харант проявляє відмінну дурість, дозволяючи кремлівським та дніпропетровським формувати собі картину світу і мотиваційну базу — та ще таку, що суперечить його справжнім інтересам.
А з психологічної точки зору це гірше, ніж дозволяти себе гвалтувати. З проглотом.
Отримати більшість, зосередити формально «…абсолютну владу» в руках і за рік довести ситуацію до того, що в країні все вирішує п’ятсот осіб, присутніх у тебе під вікнами і пряма загроза переходу до політичного насильства — скажіть, шановні читачі, Ви дійсно досі вважаєте, що вони, зелені, в принципі бувають у свідомості?..
А адже десь там блукає самий компетентний міністр, спаситель від «…крайнього сценарію».
Навіщо, Вово, тобі крайній сценарій?.,
Ти і без крайньої сценарію жодного свого рішення до кінця довести не можеш — під тиском п’яти сотень небайдужих людей.
А ну як збереться півтори тисячі і з аргументами?..
Жоден міністр не врятує.
А адже саме ти довів ситуацію до того, що саме така загроза стала головним аргументом в країні.
Та ти ж довів до того, що сам її боїшся.
Політичний устрій, побудований Зеленським:
— блюзнірська монархія, обмежена власним страхом.
Страхом, який використовують всі, кому не лінь.
Страх, особистий страх резидента за рік став головним змістом і важелем нової країни, побудованої стадіонним тріумфатором-2019.
За що боролися, як говорицца.
І так, Вово. Порошенко таки президент.
Тобі б зуміти стати «президентом».