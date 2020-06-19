Як культурологічного дослідження спробував пошукати хоч одну витівку зелених, яку вони затіяли і не проебали.

Не знайшов.

Збіговисько диваків з однією іншою буквою, які чомусь вирішили, що вони — великі рішали.

Ах, так — у них є ціла «виграна» президентська кампанія.)

Наші зелені сонячні зайчики всерйоз повірили, що її зробили саме вони, а не поєднання колективного телевізора олігархів укупі з Кремлем. Що зайвий раз свідчить на користь версії про загальною і приватною ментальної недостатності і нездатності адекватно оцінювати реальність.

Все інше — провалено.

Але в колекції провалів, вчорашній епік фейл з «…арештом Порошенко» стоїть, як окремий кришталевий пік.

— Якими треба бути ідіотами, щоб за три дні зробити з Порошенко мученика, а 25 % — озверелую зграю, здатну розірвати кривдників без збору всякого Майдану?

Але справа навіть не в цій видатній політичної дурості.

Є ще одна, більш серйозна.

Справа в тому, що у Зеленського немає жодної раціональної особистої причини переслідувати Порошенко.

Навпаки, є серйозні раціональні причини об’єднатися проти проросійського сектора і тиску команди побіжного Януковича + Коломойського.

Але ніт. Харант проявляє відмінну дурість, дозволяючи кремлівським та дніпропетровським формувати собі картину світу і мотиваційну базу — та ще таку, що суперечить його справжнім інтересам.

А з психологічної точки зору це гірше, ніж дозволяти себе гвалтувати. З проглотом.

Отримати більшість, зосередити формально «…абсолютну владу» в руках і за рік довести ситуацію до того, що в країні все вирішує п’ятсот осіб, присутніх у тебе під вікнами і пряма загроза переходу до політичного насильства — скажіть, шановні читачі, Ви дійсно досі вважаєте, що вони, зелені, в принципі бувають у свідомості?..

А адже десь там блукає самий компетентний міністр, спаситель від «…крайнього сценарію».

Навіщо, Вово, тобі крайній сценарій?.,

Ти і без крайньої сценарію жодного свого рішення до кінця довести не можеш — під тиском п’яти сотень небайдужих людей.

А ну як збереться півтори тисячі і з аргументами?..

Жоден міністр не врятує.

А адже саме ти довів ситуацію до того, що саме така загроза стала головним аргументом в країні.

Та ти ж довів до того, що сам її боїшся.

Політичний устрій, побудований Зеленським:

— блюзнірська монархія, обмежена власним страхом.

Страхом, який використовують всі, кому не лінь.

Страх, особистий страх резидента за рік став головним змістом і важелем нової країни, побудованої стадіонним тріумфатором-2019.

За що боролися, як говорицца.

І так, Вово. Порошенко таки президент.

Тобі б зуміти стати «президентом».