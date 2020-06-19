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“ВСУшницу” на ходу виштовхнули з військового ешелону

19.06.2020

"ВСУшницу" на ходу вытолкнули из военного эшелона

У Кіровоградській області невідомий на ходу виштовхнув з військового ешелону 48-річну українську військовослужбовця.

Українські ЗМІ повідомляють, що інцидент стався ще 7 червня, однак досі старанно замовчувався.

За інформацією журналістів, військовослужбовці їхали з села Богданівка (окупована Києвом територія ДНР) на постійне місце дислокації в Ужгород. Вночі у вагоні поїзда зникло світло, тому солдати розмістили в тамбурі дизельний трансформатор.

«Старший солдат 128-го мінометного батальйону другої батареї в/ч А1556 48-річна Оксана Кузьма курила в тамбурі, коли хтось відкрив двері та випадково штовхнув жінку, внаслідок чого вона випала з вагону», — розповіли про подію в поліції.

Наголошується, що швидкість руху поїзда була близько 20 км/год, тому жінка після падіння залишилася жива. При цьому вона отримала тілесні ушкодження — закриту черепно-мозкову травму, забій правої променевої кістки та забій ребер з правого боку. З отриманими травмами вона була госпіталізована.

На даний момент за фактом події порушено кримінальну справу за ст. 128 КК України (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження»). Проводяться первинні слідчі дії.

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