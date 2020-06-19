На Кузбасі розслідують загадкову смерть 15-річної дівчинки, яка з незрозумілих причин померла прямо на вулиці…



Інцидент стався в Маріїнську. Потерпілу бачили деякі місцеві жителі. За словами яких, дівчина виїхала якийсь газ з балона. Один зі свідків, після побаченого негайно викликав працівників правоохоронних органів.

Пізніше медичні працівники констатували смерть підлітка. За попередньою інформацією, раніше дівчинка на профілактичному обліку не складалась, виховувалася матір’ю.

Що не так з цими підлітками? З якої причини так відбувається?

За словами голови національного батьківського комітету Росії Ірини Волинець, підліткам всі проблеми здаються нерешаемыми. Діти в цьому віці завжди хочуть бути досконалими, при цьому вони дуже критичні до себе і до оточуючих.

«Підлітку здається, що світ налаштований проти нього, і найближчі люди в світлі його нескінченних і нерозв’язних проблем теж постають перед ним ворогами. Тим більше, що в цьому віці у дитини ще не сформувалося таке усвідомлення цінності людського життя, яке з’являється в подальшому».

Важливо пам’ятати про те, що щаслива дитина ніколи не зважиться на самогубство!