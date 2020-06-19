В 2023 году между Землей и Луной может появиться спутник

Частная компания CommStar Space сообщила о намерении к 2023 году запустить спутник в целях создания коммуникационной линии между Землей и Луной.

Об этом сообщает TechCrunch.

Телекоммуникация между Землей и Луной требует сложного, громоздкого и тяжелого оборудования — сигнал должен преодолеть расстояние в 384 тысячи км. А для космонавтики масса и объем имеют решающее значение, разграничивая экономически выгодные и слишком дорогие проекты.

Для того чтобы другим космическим компаниям не нужно было брать с собой лишнее оборудование, стартап CommStar Space Communications готов установить спутник-ретранслятор на полпути между Землей и ее спутником, чуть ближе к Луне.

В конечном итоге это позволит совершить большой шаг вперед к доступности и эффективности научной и коммерческой деятельности на Луне.

Спутник CommStar-1 сможет принимать и передавать оптические и радиосигналы и будет работать в активном режиме. Он задуман как самая большая платформа связи из всех ныне действующих на орбите Луны или на ее поверхности.

Стартап сотрудничает с франко-итальянским производителем аэрокосмических аппаратов Thales Alenia Space, инженеры которого помогут разработать «CommStar-1». Он ляжет в основу спутниковой сети, которая, как надеются в CommStar Space, станет главной коммуникационной линией между Землей, Луной, а в дальнейшем и другими космическими телами.

Первый спутник компания надеется отправить в космос в 2023 году. Какому партнеру доверят запуск спутника, пока неизвестно, но сроки заявлены амбициозные, так что в скором времени последуют подробности.

В начале 2021 на орбиту Луны отправится спутник CAPSTONE. Его задача — проверить стабильность этой орбиты, которую до сих пор ни разу не использовали для космических кораблей. Его опыт поможет специалистам NASA в разработке программы созданию обитаемой окололунной станции Gateway.