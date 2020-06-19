Путін констатував відновлення економіки після виходу з карантинних обмежень

Економіка Росії поступово відновлюється в міру виходу з режиму епідеміологічних обмежень, заявив у п’ятницю Володимир Путін в ході онлайн-конференції з представниками галузей, постраждалих від пандемії.

При цьому, за його словами, багато підприємств і організації, які всі ці важкі тижні і місяці «тримали економічний і промисловий фронт боротьби з коронавірусом», отримали нову «практику вирішення складних, нетривіальних технологічних, управлінських і виробничих завдань». Путін запропонував цей досвід проаналізувати, щоб «наростити ефективність і запас міцності по всіх ключових напрямках розвитку».

Президент зазначив, що в період пандемії коронавіруса в Росії вдалося не допустити різких стрибків цін на товари. «У результаті товари безперебійно і цілодобово підвозились до магазини, доставлялися покупцям додому. При цьому вдалося не допустити різких стрибків цін, що надзвичайно важливо, а також оперативно локалізувати і усунути тимчасові дефіцити по окремих товарах», — наводить слова Путіна ТАСС.

Він підкреслив, що цього вдалося досягти не за рахунок якихось адміністративних команд і примусу, а на основі прозорих ринкових механізмів».

В цілому, за його словами, економіка Росії, всі її ключові ланки і критично важлива інфраструктура, в тому числі цифрова, «довели, що здатні швидко адаптуватися до серйозних викликів, витримувати велике навантаження і працювати без збоїв в непростих умовах».

«Це стосується і секторів, які вносять прямий внесок у боротьбу з коронавірусом. Незважаючи на деякі об’єктивні складності, технологічні заминки в самому початку епідемії, вони все ж проявили гнучкість, відповідальність, здатність швидко перебудуватися і переоснастити виробництво», — додав Путін.

З кінця березня у всіх регіонах Росії діють обмеження, спрямовані на протидію пандемії коронавіруса. Найжорсткіші припали на квітень і першу декаду травня, коли в Росії діяв загальний режим неробочих днів. Він припускав зупинку роботи підприємств та організацій, за винятком зайнятих у безперервному виробничому циклі і життєзабезпечуючих галузях. При цьому експерти оцінюють як недостатній рівень підтримки, наданий бізнесу в період простою. За даними організації «Ділова Росія», тими чи іншими формами держпідтримки змогли скористатися лише 10% суб’єктів малого і середнього підприємництва.