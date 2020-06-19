У Києві щур проникла в квартиру через унітаз

У будинку на вулиці Ружинської в Києві щур проникла в одну з квартир через унітаз. Це сталося на першому поверсі багатоповерхівки.

Відео в групі “Нивки разом” в Facebook опублікував очевидець події.

“Ружинська, 1 поверх. Щур вилізла з унітазу. Будьте обережні”, – написав киянин Олексій Манзик. В коментарях йому порекомендували звернутися через сайт в Центральну диспетчерську службу з питань ЖКГ. “У нас таке було. Закрили кришку, змило водою і продезінфікували туалет”, – поділилася досвідом інша користувачка соцмережі.