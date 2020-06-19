Венедиктова назвала підробкою свої годинник Hublot, які можуть коштувати 10 тисяч євро

Ірину Венедиктову часто бачили з годинником Hublot, які можуть коштувати до 10 тисяч євро. Однак у декларації генеральної прокурорши їх не виявилося.

На годинник, які є на руці Венедиктової, але немає в її декларації, увагу звернули активісти з «Центру протидії корупції». За їх даними, це Hublot з колекції Big Bang. Вартість такого годинника може досягати 10 тисяч євро.

Важливо! У декларації чиновники повинні вказувати цінне рухоме майно, в тому числі ювелірні прикраси, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів (для декларації за 2019 рік це 192 100 гривень).

Після цього за перевірку взялося НАПК. Їм Венедиктова підтвердила, що це годинник Hublot. Але не справжні, а копія, яка коштує менше, ніж 5 тисяч гривень.