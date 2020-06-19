Коронавірус пробрався у Вищий суд антикорупційний

У одного із співробітників Вищого антикорупційного суду (ВАКС) зафіксували коронавірус — його перший тест показав позитивний результат.

Про це в п’ятницю, 19 червня, повідомляє прес-служба ВАКС в Facebook.

«У одного працівника ВАКС перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. Повторний аналіз поки не було проведено», — йдеться в повідомленні.

В даний момент в ВАКС проводять посилену дезінфекцію приміщення.

Також зараз визначають осіб, які контактували з інфікованим коронавірусом співробітником. Всі працівники, які вже були визначені, знаходяться на самоізоляції.

У суді наголосили, що загрози правосуддя ситуація не несе. Всі приміщення ВАКС працюють у штатному режимі з дотриманням маскового режиму та щоденним вимірюванням температури співробітникам і відвідувачам.