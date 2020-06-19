В Україні почав дорожчати бензин на АЗС

На деяких заправках у столичному регіоні ціни на бензин були підвищені відразу на 1,20 грн/л.

В Україні цього тижня роздрібні оператори АЗС, що працюють в економ-сегменті, підвищили ціни на бензини на 20-50 копійок за літр. Про це в п’ятницю, 19 червня, повідомляє Enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи А-95.

Так, мережа Avantage підвищила ціни на АЗС у Києві та області на 50 коп/л: на А-92 подорожчав з 16,45 до 16,95 грн/л; А-95 і ДТ – з 17,45 до 17,95 грн/л.

БРСМ-Нафта у столичному регіоні підняла ціни на 30 коп./л тільки на бензини, залишивши вартість ДП на колишньому рівні: А-92 – з 17,45 до 17,75 грн/л; А-95 – з 18,45 до 18,75 грн/л.

Motto підняла ціни на бензини на 20 коп./л: до 16,58 грн/л за А-92 і 17,58 грн/л за А-95.

У мережі AMIC вартість палива на деяких АЗС виросла відразу на 1 грн/л. В Київському регіоні, за даними моніторингу А-95, були підвищені відразу на 1,20 грн/л.

Зафіксовано зростання цін і в Харківському регіоні. Тут бензин подорожчав на АЗС Marshal на 40 коп./л, на станціях Укргазвидобування – на 50 коп/л, а на Motto – на 30 коп./л.

Видання нагадує, що з кінця березня по початок травня роздрібні оператори АЗС масово знижували ціни слідом за імпортними котируваннями. За майже два місяці ціни в середньому впали на 2,65 грн/л.