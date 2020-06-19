Шмигаль анонсував з 1 вересня підвищення зарплат медикам до 75%

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував підвищення зарплат медикам до 75% з 1 вересня цього року.

Про це він заявив в п’ятницю, 19 червня, під час позачергового засідання Кабінету міністрів.

«Всім лікарям, незалежно від посади, пропонуємо підвищити оклад на 75%, середнього медперсоналу – на 50% (у грошовому еквіваленті – близько 2,36 тис. грн), молодшим медсестрам – на 25% (1,18 тис. грн). Таке підвищення зарплат – тільки початок. Ми плануємо здійснити його з 1 вересня 2020 року. Також ми будемо підвищувати мінімальну зарплату і відповідно будуть зростати виплати лікарям», — сказав прем’єр.

За його словами, Кабмін також планує виділити додаткові кошти для фінансування системи охорони здоров’я. Також Шмигаль заявив, що уряд має намір змінити тарифи, за якими зараз проходить лікування в умовах другого етапу медичної реформи. Так, прем’єр сказав, що держава «буде витрачати більше коштів на пацієнтів». Таким чином лікарям не будуть змушені економити на лікуванні українців».

«Крім цього на екстрену медицину держава додатково виділяє майже 1,3 млрд грн, що дасть можливість нашим фельдшерам значно покращити умови, в яких вони надають допомогу українцям. Ці кроки щодо збільшення зарплат і збільшення фінансування програм по лікуванню – тільки початок змін, які ми запускаємо в медичній сфері. Ми обіцяли, що не допустимо закриття лікарень – для цього виділяємо 2,3 млрд грн на ті медустанови, які критично недофінансовано – протитуберкульозні, інфекційні та реабілітаційні лікарні, психіатрія – отримають необхідні кошти і час, щоб реформуватися», — додав глава українського уряду.

Нагадаємо, що з 1 липня і до кінця року лікарні переведуть на так зване «перехідний фінансування». У проекті постанови Моз конкретні цифри не прораховані. Але, судячи з усього, вистачить рівно на те, щоб лікарні не почали закриватися і звільняти медиків.