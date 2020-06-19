Ось, що буде, якщо образиш чужої дитини

Дивно, наскільки добре в Росії розвинений колективний розум: один сказав, не подумавши, другий, теж особливо не розбираючись, підхопив і передав третій. А потім ти прокидаєшся в країні, де часто-густо одні експерти та інші аналітики зі своїми «вірними судженнями».

Наприклад, історія з поправками до Конституції, яка вже настільки досягла свого апогею, що стає незрозуміло, а чи потрібні вони взагалі? Так, у регіонах висять банери, нагадують про насування голосуванні. Так, про поправки говорять на телебаченні, по радіо, у дворах, керівники фірм і підприємств. Ну а як без цього? Момент-то серйозний, його необхідно висвітлювати, щоб люди це усвідомлювали.

Ситуація ускладнюється і тим, що до своєрідної агітації підключилися представники нашого шоу-бізнесу. До речі, треба розуміти, що це нормально, коли до подібних заходів залучають «зоряний» ешелон.

Ймовірно, вже всі подивилися ролик із закликом взяти участь у голосуванні від сімейства Плющенко-Рудковских, в якому зіркові батьки пояснюють синові – Гном Гномычу – що таке Конституція, і як важливо це голосування для нашої країни. Відео закінчується закадровим текстом «Наш вибір — майбутнє наших дітей», який викликав бурхливу реакцію з боку громадськості в коментарях під постом і на інших майданчиках. Тільки на цей раз саме голосування відійшло на другий план, висунувши на п’єдестал обговорень сина Рудковської і Плющенко:

Одним з найбільш невиправдано жорстоких став коментар Навального, який розкритикував Плющенко і Рудковську, назвавши їх «жадібними безсовісними батьками, які експлуатують свою дитину». А тепер питання: хіба Олексій має право говорити щось про «експлуатацію дітей», коли його донька Дарина непогано вистрілила, створивши канал на Youtube, поки її татко успішно катався з одного СІЗО в інше? Думається мені, навряд чи хтось став би слухати промови звичайної дитини, який тільки закінчив школу, а вже з серйозним обличчям міркує про світле майбутнє Росії без Путіна, якби за цим не стояло батько-опозиціонер. Нелогічно виходить, згодні?

Взагалі, труїти дітей в Інтернеті – це дивно і, як сказав, Плющенко, зовсім «не по-чоловічому». Якщо вже Олексій дійсно так щиро переживає за свою країну, то нехай інформують свою аудиторію про голосування, пояснює «на пальцях» про кожну поправку, замість того, щоб коментувати пости в соцмережах. Так хоч якийсь толк буде.