Ученые назвали возраст, в котором люди переносят коронавирус бессимптомно

Пандемия коронавируса никуда не исчезла. С ослаблением карантинных мер число зараженных COVID-19 увеличилось, поскольку многие люди являются бессимптомными носителями вируса.

Рассказываем, какая возрастная группа склонна переносить заболевание без ярко выраженных признаков.

Коронавирусная болезнь, возбудителем которой является вирус SARS-CoV-2, протекает в нескольких формах — легкой, средней и тяжелой, требующей поддержки жизнедеятельности человека при помощи дыхательных аппаратов ИВЛ.

Также есть бессимптомное течение болезни, когда зараженный не подозревает о своем диагнозе и спокойно расхаживает по улицам, контактирует с людьми, тем самым распространяя ковид. В этом и заключается опасность бессимптомных носителей. В большинстве случаев у зараженных не проявляются признаки вплоть до выработки антител. При этом симптомы могут возникнуть позже, спустя 7-9 дней после инфицирования.

КТО ЧАЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕССИМПТОМНЫМ НОСИТЕЛЕМ

Зарубежные ученые провели новое исследование, в ходе которого провели оценку модели передачи коронавирусной инфекции, дабы оценить восприимчивость людей разных возрастов. Соответствующие данные опубликовали в Nature Medicine.

Выяснилось, что клинические симптомы возникают у 21 процента детей в возрасте от 10 до 19 лет, а у людей старше 70 лет – до 69 процентов. Таким образом, 79 процентов детей и подростков не проявляют признаков болезни при заражении COVID-19.

БЕССИМПТОМНЫЕ НОСИТЕЛИ — ОПАСНЫ

Считалось, что коронавирус не несет угрозу для детей и молодых людей, но статистика заболеваемости и выводы ученых говорят обратное.

Судя по данным тестирования, большое количество младшего поколения переносит вирус, даже не подозревая об этом. Э

ксперты настаивают, что бессимптомное распространение коронавируса происходит. При этом они не уверены, в каких масштабах. В любом случае в возрастной группе от 10 до 19 лет могут быть бессимптомные носители инфекции, поэтому они обязательно должны внимательно относиться к себе и окружающим.

Научный прорыв! ВОЗ одобрили препарат для лечения COVID-19 Чтобы обезопасить других вокруг и замедлить распространение инфекции СOVID-19, молодым людям настоятельно рекомендуется постоянно придерживаться социальных дистанций, носить защитные маски и тщательно следить за гигиеной рук. Лучше всего — избегать мест скопления огромного количества народа.

Эти меры предосторожности поспособствуют снижению уровня заболеваемости среди населения. Как ни крути, а медики единогласно заявляют, что единственным способом прекращения пандемии станет вакцина от коронавируса. Специалисты из Италии, Франции, Германии и Нидерландов уже преуспели в разработке специально средства под названием AZD1222 и даже назвали стоимость препарата. Предполагается, что вакцина поступит в эксплуатацию к концу 2020 года.