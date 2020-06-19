«Якщо ви використовуєте свою власну сім’ю, то вам повинно бути соромно»

Навальний відреагував на пропозицію Плющенко «по-чоловічому» обговорити ролик про поправки

Опозиціонер Олексій Навальний продовжив заочну дискусію з фігуристом Євгенієм Плющенком, який разом з родиною (дружиною Яною Рудковською і семирічним сином Сашком, відомим в мережі як Гном Гномыч) знявся у агітаційному ролику про поправки до Конституції РФ.

Нагадаємо, що ролик Плющенко виклав у своєму Instagram. У коментарях до посту Навальний пошкодував дитини зіркової пари: «Нещасний дитина, якій дісталися жадібні, безсовісні батьки».

«Забавно, звичайно, від тебе чути про совість. Про яке громадянське суспільство можна говорити, якщо голосувати дозволено тільки за тебе, а коли не за тебе, то за твоєю вказівкою? Кожна людина може говорити про свою позицію прямо. На кожен роток ти свій не накинеш хустку. Мені соромно жити з тобою в одній країні! Якщо у тебе є питання до мене — готовий по-чоловічому обговорити! Сподіваюся не зассышь? (Орфографія і пунктуація автора збережені. — Прим. Znak.com)», — написав Плющено в сторіс у відповідь на репліку Навального.

У програмі «Навальний Live» на ютубі Навальний відповів Плющенко (дивитися відео з 1:55:58) . Опозиціонер зазначив, що його коментар під постом фігуриста зібрав близько 114 тис. лайків. Він також повідомив, що користувачі, які розкритикували Плющенко за ролик, це не лиходії, «які накидаються на сім’ю Плющенко просто тому, що він підтримує президента Путіна».

«Дорогий Євгеній Плющенко, але ви торгуєте сім’єю і цим нещасним Гном Гномичем. Ну, давайте чесно скажемо, що ви, що всі ці інші instagram-люди, які погодилися брати участь (в агітаційній кампанії — прим. ред.), ви взяли реально вкрадені гроші. Ці гроші вкрадені з бюджету, переведені в якусь піар-контори, яка вам готівкою платила за те, щоб поширювали і опублікували цю брехливу, огидну погань. Ви мало того, що торгуєте майбутнє всієї країни, ви торгуєте ще майбутнім цього вашого нещасного Гном Гномыча. Але якщо ви такий безпринципний людина, який бере гроші за політичну рекламу, але навіщо тоді ви дитину свого туди суєті? Якщо ви використовуєте свою власну сім’ю […], то вам повинно бути соромно і вже точно ви не повинні дуже багато говорити «залиште їх у спокої». Так ніхто і не нападає на вашу сім’ю. Все просто хочуть ще раз звернути увагу на те, що, коли батьки безпринципні і жадібні, страждають, на жаль, їхні діти», — заявив Навальний.