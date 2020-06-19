Порошенко треба критикувати, поки він не покине політику

Я б і радий не згадувати нашого п’ятого президента. З тріском програв вибори. Виборці країни висловилися гранично ясно – його місце на політичному цвинтарі… Тепер у нас новий президент і нова біда.

І зараз, я більше безжально критикую нову владу. І є за що. І боюся буде ще довго. З владою так і треба. І швидше за все і цей президент піде з ганьбою, як і попередній Але як тільки в моїх постах з’являється критика Зеленського, його команди або згадка і порівняння його з Порошенком, за те що йде по стопах Петра і повторює його помилки, традиційно до мене в коменти вдається пара-трійка упоротых порохоботов і як за шаблоном починають незважаючи на факти і логіку «кидати пред’яви»: “Ви працювали, підтримували, агітували за Зеленського. Критикували Порошенко – а значить працювали, підтримували агітували за Зеленського.

Тепер ви зрозуміли, як ви помилилися, каєтесь, рвете на голові волосся, переобуваетесь, винні, несете відповідальність.” І прочитавши цей пост буде чимала кількість тих, хто як заведені повторюють все це в коментарях під ним. Але цей текст не для них, і не про них. Він для тих, кого подібні заяви можуть ввести в оману. Для тих, кому важливо розуміти про те як громадянин повинен ставиться до влади, до свого вибору, про те хто і за що повинен нести політичну відповідальність. Давайте розберемося.

1. На Зеленського я не працював. Більш того консультував компанії і штаби, які перебували в опозиції до Зеленському. Так що ці персонажі брешуть. І швидше за все брешуть спеціально. Так їм зручніше.

2. Я Порошенко критикував і буду критикувати, поки цей представник українського правлячого класу остаточно не залишить політику або не понесе заслужене покарання. І вважаю, що те, що «електоральний майдан» 2019 року його викинув з президентського крісла – правильно. Я цим задоволений

3. Яка повинна бути позиція відповідального громадянина по відношенню до влади? До будь-якої влади. Увага, недовіра і контроль. Інакше влада буде відчувати свою безкарність. Дуже швидко замість сервісу, завдання якого-забезпечувати гідне життя і розвиток для громадян, влада перетвориться у вашого хазяїна. У незамінного правителя, що вимагає беззаперечного шанування і недоступного для критики. Ми критикували Порошенко, критикувати потрібно і Зеленського.

4. Можуть прихильники або ті, хто голосував за політика його критикувати? Повинні. Політичний лідер – це не власник виборців, а вони його раби. І не закохані в нього шанувальники. Його виборці – це його роботодавці, які найняли його на роботу. Що має робити роботодавець якщо найнятий працівник псує обладнання, бреше, краде? Проявляти невдоволення, брати за шкірку і звільняти. Саме ті, хто покладав на політика надії, сподівався на вирішення ним важливих завдань, вірив у його обіцянки, а політик не виконав, саме вони мають повне право висловлювати своє невдоволення, позбавляти його своєї підтримки. А не улесливо лизати дупу «начальству»,!що б воно не робило.

5. Хто несе відповідальність за те, що ми отримали такого некомпетентного президента? Без досвіду, без бачення, без політичної волі, без розуміння, що і як треба змінити в Україні. Скажіть, якщо б ми в 2014 році обрали президента, який виконав свої обіцянки: ефективно керував відбиттям російської агресії (як обіцяв), продав ВСІ свої активи( як обіцяв), став би державним діячем, а не олігархом в президентському кріслі?

Якщо б він ліквідував в економіці не тільки монопольні корупційні схеми свого оточення, але і схеми всіх інших олігархічних груп? Якби вичистив держапарат від рекетирів і грабіжників і забезпечив би невідворотність покарання злочинців у владі? Якщо б завжди говорив правду, як би важка вона була? Якщо б створив для підприємців максимально сприятливі умови ведення бізнесу, провівши податкову та правову реформу? Якщо би забезпечив зростання економіки та загального добробуту українців? Якби провів хоча б кілька успішних реформ, а не імітував успішне проведення 144 реформ, супроводжуючи їх своїй телефонній фрази: яких вам ще тут реформ бл не вистачає?

Якби пред’явив на виборах не просто гасла про “армію, мову, віру”, а реальне зміни життя на краще, які могли оцінити прості українці? Скажіть був би в цьому випадку хоч найменший шанс якомусь коміку, нехай і популярному, але політично неосвіченому, так легко і просто вибити його стусаном з президентського крісла і стати його “вироком”? Ось вам і відповідь. Відповідальність за те, що нашим президентом сьогодні став практично випадкова людина несе колишній президент і його політика протягом цих 5 років.

Як і Ющенко був відповідальний за те, що Янукович повернувся у владу після Майдану 2004. Відповідальність тільки на Порошенка? Немає. Ще на його прибічників. Тому що переконали Порошенку, що його корупція, брехня і маніпуляції не гідні осуду тих, хто його вибирав, а улесливо “дякую”. Варто звинувачувати в цьому тих хто критикував Порошенко? Немає. Якби Порошенко розібрався чим не задоволена та частина суспільства, яка непріемлет його дії як президента, про що говорять експерти, які критикують його політику, може це і врятувало б політичну кар’єру Петра Олексійовича.

На кого ще відповідальність? На всіх тих політиків, які за ці 29 років, так і не змогли з радянської України створити незалежну розвинену і успішну Україну.

Показати реальний результат своєї діяльності. Кожен з них вніс свою частку в масове розчарування українцями своїм політичним класом, яке й призвело до того, що 70% населення країни в 2019 році було готове обрати у владу будь-якого, хто до цього не був у політиці.

P. S. Регулярним моїм обвинувачем тут в ФБ виступає Михайло Шмушкович Він працює на одеському каналі “Думська”. Я так розумію він – член “Європейської Солідарності” і напевно був депутатом від БПП в Одеській міській раді.

Ну а про те, як він любить Петра Олексійовича, кажуть його аватарки. Тут повний набір підкреслені зізнань у коханні своєму кумиру. Багаторазове “Дякую!” “Я разом з Порошенко!” і багаторазова мантра що ” Україні потрібен Порох!” – повний набір. Ми знайомі. Хоч і коротке.

Зустрічалися в Одесі на телеканалі “Думська”. У минулій дискусії я спочатку його не розпізнав – аж надто його коментарі нагадували нерозумні установки диванних порохоботов. Але коли я нарешті зрозумів, хто мене звинувачує, я запропонував Михайлу відкритий баттл між нами на тому ж телеканалі Думська. Це може бути дискусія у прямому ефірі: «Хто винен у сьогоднішній не успішності України і в тому політичному, економічному, і соціальному кризу в якому знаходиться наша країна?» Але відповіді не послідувало. Я так зрозумів сміливість у Михайла лише тут у коментарях під моїми постами А в реалі слабо?