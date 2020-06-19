Лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти РФ

Лідери ЄС ухвалили рішення продовжити економічні санкції проти Російської Федерації ще на пів року.

Про це у ятницю, 19 червня, заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель після саміту ЄС, який відбувся у форматі відеоконференції, повідомляє “Європейська правда”.

“Ми разом з Європейською радою вирішили, що санкції будуть продовжені ще на шість місяців”, – сказала вона. Прогрес у виконанні Мінських урік Росією виявився недостатнім для скасування чи пом’якшення санкцій. Президент Європейської ради Шарль Мішель також заявивши після відеоконференції про продовження санкцій.

“Ми мали нагоду вислухати Ангелу Меркель щодо останнього розвитку з імплементацією Мінських урік і це означає, що зараз Рада може перейти до продовження санкцій”, – сказавши він. Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав продовження санкцій, адже вони “допомагають стримувати агресію Росії”.

“Я вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити економічні санкції проти Росії ще на шість місяців. З 2014 року санкційна політика ЄС допомагає стримувати російську агресію проти України. Санкції посилають чіткий сигнал: Росія повинна повністю виконувати Мінські домовленості”, – написавши урядовець у твіттері.

Остаточно затвердити продовження санкцій Рада ЄС. Європейський Союз вдарив по енергетичному, фінансовому та збройовому секторах Росії після того, як Москва анексувала Крим в України в 2014 році і підтримала бойовиків на сході України.