Зеленський доручив посилити спілкування з українцями про важливість дотримання карантину

Глава держави Володимир Зеленський підкреслив необхідність посилити комунікацію з суспільством щодо дотримання карантину. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента в п’ятницю, 19 червня.

«Треба чітко комунікувати, що таке адаптивний карантин і як він впливає на роботу громадських закладів, транспорту», — зазначив гарант.

Зеленський вважає, що українці будуть краще дотримуватися правил, якщо буде чіткий і детальний план того, як працюють ресторани, пляжі, клуби і так далі.

На селекторній нараді по боротьбі з COVID-19 президенту доповіли, що поліцейські втричі збільшили кількість протоколів за порушення обмежень.

Члени уряду підкреслили, що повернення до ужесточенному карантину стане сильним ударом по економіці України. У Кабміні бачать необхідність посилювати координацію у комунікаціях з місцевою владою і суспільством про заходи карантину. Зеленський з цим погодився.