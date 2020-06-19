У Києві презентували Партію мерів: список учасників

Лідери місцевого самоврядування створили свою політичну партію «Пропозиція» і представили її у Києві в п’ятницю, 19 червня.

У так звану партію мерів увійшли: мер Дніпра Борис Філатов, мер Кропивницького Андрій Райкович, мер Житомира Сергій Сухомлин, мер Каховки Херсонської області Андрій Дяченко та мер Чернівців Олексій Каспрук.

Метою партії є побудова ефективної системи місцевого самоврядування в країні. Її засновники вважають, що місцева влада повинна стати самостійною і «головною гілкою влади».

Також учасники «Пропозиції» переконані, що на політичній арені є місце для нової партії. На їхню думку, всі політичний сили, які існували в 2019 році, втратили довіру народу.

Партія мерів. Фото: strana.ua