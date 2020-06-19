Член Нацради з питань телебачення і радіомовлення збрехав у декларації про вартість нерухомості

Член національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Олександр Ілляшенко навів у декларації некоректну інформацію про вартість нерухомого майна, реалізувавши його за 1,7 мільйона гривень.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації Ілляшенко. 13 червня чиновник задекларував дохід від відчуження земельної ділянки у Романкові Обухівського району Київської області. Ділянку розміром 2497 “квадрати” 9 червня придбала фізична особа за 1 мільйон 740 тисяч гривень.

У документи також вказано вартість ділянки за останньою грошовою оцінкою, яка склала трохи більш як 1 мільйон 670 тисяч гривень. Проте в декларації за минулий, 2019 рік, поданій Ілляшенко менш як місяць тому, 20 травня, вказано іншу вартість цієї ділянки – 378 тисяч 750 гривень.

Тож виходить, що чиновник навів неправдиві дані про реальну вартість земельної ділянки, занизивши вартість щонайменше у чотири рази. Та повернемося до самої декларації Ільяшенка. У його власності перебувають дві земельні ділянки та житловий будинок на 450 “квадратів” в Іванковичах Васильківського району Київської області.

І земельна ділянка у Романкові, про яку йшлося вище. У власності дружини чиновника Світлани є дві квартири на 64 та 140 “квадратів” і гараж у Києві. Ілляшенко також будує будинок барбекю на земельній ділянці в Іванковичах. У чиновника є два коштовних наручних годинників – Blancpain та Breguet, його дружина володіє годинником Ulysse Nardin. Вартість аксесуарів у документи не вказано. З цінного рухомого майна також вказано два авто – Ільяшенка та дружини – Toyota Venza 2014 та Lexus RX 350 2012 років випуску.

Минулого року Ілляшенко заробив у Нацраді 314 тисяч 896 гривень, отримав 15 853 грн. процентів від банку та 7 618 грн. страхових виплат. Дружина чиновника заробила як приватний підприємець 600 тисяч гривень та отримала 40 043 грн. процентів від банку. Готівкою Ілляшенко зберігає 45 тисяч євро та 65 тисяч гривень, його дружина – 17 тисяч доларів США. На банківських рахунках подружжя тримають 27 912 євро, 41 994 грн., 1 566 грн, 10 доларів та 68 705 доларів США.

Довідка:

Олександр Ілляшенко – український медіа-менеджер. 4 липня 2014 року постановою Верховної Ради України призначений на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 31 жовтня 2019 року Верховна Рада звільнила трьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення – Ольгу герасим’юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка, призначених квотою парламенту і п’є ятирічні повноваження яких завершилися.

Проте було зазначено, що звільнені члени Нацради будуть продовжувати виконувати свої повноваження до обрання Радою нових членів. Ілляшенко закінчив Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер-маркшейдер. З 2004 по 2008 рр. очолював телеканал «НТН». Під його керівництвом телеканал з міського був перетворений у всеукраїнський і ставши входити до сімки найрейтинговіших телевізійних каналів країни. З 2008 року опікувався розвитком кіно і телеіндустрії, усіляко підтримував регіональне телебачення. Олександр Ілляшенко очолював продакшн-студію «Пріма–фільм» і був керівником Міжнародного благодійного фонду «Єдиний світ». Депутат Київської обласної ради V скликання від СПУ (2006-2010).