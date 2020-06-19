В Орлі передбачили зростання числа хворих COVID-19 після голосування

«Про яке зняття обмежень може йти мова? Ми ростемо, плато не буде»

Головний інфекціоніст Орла передбачила зростання числа хворих COVID-19 після голосування по Конституції

Орел став одним з багатьох російських міст, які відмовилися проводити парад Перемоги 24 червня через загрозу подальшого поширення коронавіруса. Головний позаштатний інфекціоніст Орловської області, завідуюча gepatologičeskim центром міської лікарні ім. Боткіна Вікторія Адоньева заявила, що кількість хворих зростає, ніякого «плато не буде», і ні про яке зняття обмежень не може йти мови.

«У нас в Орловській області близько 500 хворих на 100 тис. населення — і це вже епідемія. А ми продовжуємо рости. Про який стабілізації, про яке зняття обмежень може йти мова? Ми за тиждень, відкривши 232 ліжка, їх заклали важкими двосторонніми пневмоніями. Це стабілізація? І смертність у нас в регіоні низька, вже близько 40 осіб. Ми ростемо [за кількістю хворих]. Плато не буде», — повідомила вона в інтерв’ю виданню «Орловські новини».

За її словами, щодня в лікарню надходить близько 30-35 чоловік з коронавірусом. Були спалахи, наприклад, зростання госпіталізацій медики зафіксували після Пасхи: «Після того, як літні масово виходять на вулицю, вони потім все лежать у нас на ліжках». Адоньева впевнена, що через голосування за поправки до Конституції ситуація може погіршитися.

«Обов’язково буде [приріст хворих]. Але класти нам вже нікуди. У мене залишилося 20 ліжок, і я сьогодні закрию лікарню. Семашко вже закрита, тубдиспансер теж. Нехай голосує, хто хоче, але в місті більше ліжок немає», — зазначила Вікторія Адоньева.

Коментуючи офіційні дані про низьку смертності в Росії, вона не стала приховувати, що в країні існує проблема зі статистикою захворюваності COVID-19. «Статистика в нашій країні страждає. У всіх розділах медицини в статистиці коїться щось неймовірне. Я думаю, що і тут немає винятки із загального правила», — сказала медик.

Також вона поскаржилася на зневажливе ставлення влади до медицини. За словами Адоньевой, те, що було створено за радянських часів, тепер розвалено, інфекційні ліжка «минимализировали до неможливості». При цьому відчувається брак лікарів, там, де дефіцит інфекціоністів, значною мірою заражаються медичні працівники, тому що вони не вміють працювати з небезпечними хворими. Регіони, додала Адоньева, стикаються і з іншими проблемами.

«Не виявляється допомога практично з одного профілю, тому що всі лікарні працюють на ковид. Лікувати людей від інших захворювань нікому і ніде. Люди продовжують гинути від інсульту, інфаркту, онкології. У нас дуже багато загиблих від церроза, я гепатолог і знаю це», — заявила вона.

За останніми офіційними даними, загальна кількість хворих з початку пандемії в Росії досягло 569 063 людина. За весь період зафіксовано 7841 смерть від коронавіруса. В Орловській області — 4003 заражених COVID-19, 45 осіб померли. Спалах нової коронавирусной інфекції розпочалася в Китаї наприкінці 2019 року. До цього моменту у світі зафіксовано майже 8,5 млн хворих COVID-19, більше 454 тис. смертей.