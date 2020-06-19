Помер актор Іен Холм, який зіграв у «Володарі кілець» та «П’ятому елементі»

У Британії на 89-му році життя помер актор Іен Холм, зіграв Більбо Беггінса в трилогії «Володар кілець» і священика з «П’ятого елемента». Про це повідомляє The Guardian з посиланням на агента актора.

Пагорб помер в одній з лікарень Лондона, оточений турботою сім’ї і персоналу. Захворювання було пов’язане з хворобою Паркінсона.

Іен Холм — володар кінопремії Bafta та номінант на «Оскар» за роль у фільмі «Вогненні колісниці» (1981 рік). Він успішно працював у театрі, в тому числі грав у п’єсах Гарольда Пінтера і Шекспіра.

Всесвітню славу акторові принесли ролі в голлівудських блокбастерах, серед яких «Чужий», «Післязавтра», «Бразилія», «П’ятий елемент» і трилогія «Володар кілець», в якій Пагорб грав Більбо Беггінса.