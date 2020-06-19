За 9 місяць рівень готовності містечка на полігоні «Широкий лан» знизився на 15%

На будівництво табірного містечка на території полігону «Широкий лан» у Миколаївській області витратили вже 337,12 млн грн, але на відміну від збільшення витрат, готовність об’єктів тільки зменшується. Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони України на запит InfoResist.

У листі від 23 вересня 2019 року, яке відомство надіслало InfoResist, йдеться, що на той момент було завершено зведення 62 казарм.

За даними Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, будівельна готовність 1-го пускового комплексу (11 казарм, у тому числі 1 для жінок-військовослужбовців) на той період становила 75%. Готовність 2-го пускового комплексу (їдальня, контрольно-пропускний пункт, каналізаційні стоки, котельня тощо) – 45%.

Однак у відповіді Міноборони на запит InfoResist від 19 червня 2020 року зазначено, що будівельна готовність того ж 1-го комплексу казарм становить 60%, тобто на 15% менше, ніж у минулому році. Готовність 2-го комплексу також зменшилася на 15% — 30%.

Нагадаємо, що будівництво табірного містечка планували завершити ще у 2018 році. Потім у Міноборони заявляли про плани побудувати об’єкти до кінця 2019 року.

Між тим Державне бюро розслідувань в Миколаєві порушило кримінальну справу за фактом нанесення збитків Україні на суму приблизно 37 млн грн в результаті виконання будівельних робіт на території полігону «Широкий лан».