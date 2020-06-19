Бутусов: Не виконав команду з Банкової – здавай посаду

Треба рятувати фракцію «Слуг народу» від офісу «Слуг народу».

Комітет з освіти Верховної Ради на чолі з депутатом СН Сергієм Бабаком відмовився виносити на голосування парламенту Сергія Шкарлета — кандидата на посаду міністра освіти, колишнього депутата облради від «Партії регіонів», прихильника Януковича, який у системі освіти не має ні ваги, ні авторитету. Ну, звичайна історія, хтось (або голова ВП Єрмак, або заступник голови Трофімов, або Леонід Кучма, добре знайомий з кандидатом, або хтось з близьких родичів, або один по Квк самого президента) завів до Зеленському «хорошого хлопця». Треба дати і йому спробувати, а що, прикольно ж у біографії мати запис «міністр освіти», ну-ка, у нього вийде, чай, не глупей інших.

Шкарлета погодив офіс президента, і передбачалося, що монобольшінство слухняно проштампує рішення. Але проти Шкарлета виступили дуже багато людей, кому не все одно, що буде далі з українською освітою. І треба віддати належне парламентського комітету, який відмовився виконувати накази, і прийняв зважене рішення. Депутати вчинили відповідальний політичний вчинок.

І ось тепер у фракції «слуг народу» почався збір підписів за зняття Бабака з посади голови комітету. Тобто, не виконав команду з Банкової — здавай посаду. Твоя думка нікого не цікавить, твоя позиція не важлива. Позиція комітету теж не важлива.

Дуже важливий момент для фракції слуг — перетворять її просто в кнопконажімателей, або депутати захистять право не голосувати за кого попало.

Як не дивно, але в даному випадку пора вже захищати парламент від дій керівництва Офісу.