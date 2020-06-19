Путін знову намагається поділити світ

Російський президент Володимир Путін у своїй статті для американського журналу The National Interest знову закликає до проведення зустрічі лідерів п’яти країн – постійних членів Ради Безпеки ООН.

Він фактично прирівнює цей саміт до Ялтинської конференції, на якій лідери країн-союзниць у Другій Світовій війні поділили Європу і сфери впливу в світі.

Про значення Ялтинської конференції написані вже тисячі монографій і я не буду повторюватися. Зауважу лише, що ситуація в момент перемоги союзників над нацизмом і сучасна ситуація в світі значно відрізняються. Рішення Ялтинської конференції у чому були вимушеними, вони були зумовлені тим, що для перемоги над Гітлером західним демократіям довелося вступити в союз зі Сталіним. В результаті велика частина Європи на десятиліття опинилася за «залізною завісою», були зламані мільйони доль, нанесений величезний економічний збиток країнам, окупованих Радянським Союзом. Путінська Росія досі втручається в долі сусідніх країн, провокує конфлікти, вбиває і руйнує – а сама при цьому залишається прикладом деградуючого держави і суспільства, карикатурою на «імперію зла». Незрозуміло при цьому одне – чому західні демократії повинні знову ділити світ з мешканцем Кремля? Про це пише автор на сайті «Еспрессо».

Але Путіну хочеться. І ще йому дуже хочеться розділити Укрялаину. Уважний читач його статті помітить, що російський президент, коли буде розповідати про участь Радянського Союзу у спільному з Гітлером знищення Польщі, більше не буде повторювати фрази радянської пропаганди про возз’єднання українського і білоруського народів. Окуповані території СРСР він називає «східні креси» — так, як це прийнято в польській історіографії. І лише мимохідь зауважує, що це частини території Білорусі, України та Литви.

На думку Путіна, якби не радянська окупація, «мільйони людей різних національностей, в тому числі євреї, що живуть під Брестом і Гродно, Перемишлем, Львовом і Вільно, були кинуті на знищення нацистам і їх місцевим поплічникам – антисемітів і радикал-націоналістів».

Тобто тепер уже мова йде не про возз’єднання українського і білоруського народів, а про допомогу євреям! І це в той час, коли СРСР практично закрив в’їзд на свою територію євреїв з окупованих нацистами регіонів Польщі. Та й у тих, кому вдавалося перейти через нову кордон, була непроста доля – ГУЛАГ і навіть розстріл. Найбільш відомі єврейські політики Польщі, Віктор Альтер і Хенрих Ерліх, загинули в радянській в’язниці в Самарі вже в 1943 році, коли війна з Гітлером була в самому розпалі! Так що не про євреїв Сталін дбав. І не про євреїв печеться Путін.

Йому потрібна Україна. І його стаття чітко показує, як він хотів би розділити непокірну країну. Собі забрати ту частину, яка була до 1917 року у складі Російської імперії. А з Заходом «поділитися» територією Галичини. Дуже простий план. І дуже божевільний. Але ось тільки Путін в нього вірить.