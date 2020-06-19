Вакарчук придумав, як позбутися депутатського мандата

Народний депутат від фракції «Голос» Святослав Вакарчук має намір автоматично втратити свій мандат. Про це він написав у себе в Facebook.

За словами Вакарчука, спочатку він вийде з фракції, після чого з’їзд партії виключить його з виборчого списку. Дана процедура автоматично призведе до втрати депутатського мандата.

Нардеп підкреслив, що такий спосіб дострокового припинення депутатських повноважень вимушений і формальний.

«Як і говорив раніше, залишаюся членом партії «Голос» і зроблю все від себе залежне, щоб партія розвивалася і була успішною», — додав він, нагадавши, що наступним за списком партії «Голос» кандидат у депутати Аліна Свідерська.

Нагадаємо, нардеп Святослав Вакарчук заявив про свій намір піти з парламенту. Вакарчук сказав, що вважає своє завдання частково виконаною, оскільки його основною метою було провести в Раду нових патріотичних людей.