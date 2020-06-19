19-летняя внучка Софии Ротару разорвала отношения с французским бизнесменом

Внучка знаменитой певицы Софии Ротару Соня Евдокименко рассталась с бойфрендом.

За внучкой Софии Ротару, как и за другими членами звездной семьи, активно следят в социальных сетях. Именно благодаря видео в Instagram и YouTube стало известно, что София Евдокименко состоит в отношениях с французским бизнесменом Марко Дюменилом.

Внучка Ротару София Евдокименко рассталась с парнем

Поклонники молодой певицы ожидали новости о помолвке и свадьбе, однако, как стало известно журналисту Clutch, Евдокименко рассталась с парнем. Об этом девушка рассказала в эксклюзивном интервью для издания.

“Я с января-месяца не в отношениях”, – сказала София Евдокименко.

Причины, по которым возлюбленные решили поставить точку в отношениях, остаются в секрете. Также внчука Ротару отметила, что не рассказывала об этом ранее, поскольку не любит делиться подробностями личной жизни в Сети.

Внучка Ротару София Евдокименко рассталась с парнем