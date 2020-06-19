Дітей катували, як у в’язниці: фігуранти скандалу в «Свитанке» залишилися на волі

Малиновський районний суд 17 червня виніс вирок двом вихователям по справі про тортури в одеському Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей (ЦСПРД), більш відомий як притулок «Світанок».

Вони визнані винними в невиконанні професійних обов’язків, які призвели до тяжких наслідків. Незважаючи на м’який вирок, можна сказати – крига скресла, а діти почали вірити в справедливість.

У 2019 році Мельник Зоя була інспектором патрульної поліції (зараз – голова громадської організації «Батьківський союз», співзасновник групи захисту прав дітей). Саме вона привселюдно заявила про знущання в одеському центрі.

Зоя Мельник заявила про знущання над дітьми (фото – Opinion)

За її словами, дітей били вихователі центру і поліцейські, з-за цього вихованці неодноразово втікали. Але вони боялися розповідати про те, що відбувається, так як працівники «Світанку» стверджували, що неповнолітнім ніхто не повірить.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами порушень прав дітей в ЦСПРД: по 1 ч. ст. 127 (Катування), ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей), ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 2 ст. 365 (Перевищення влади) Кримінального кодексу України.

Щоправда, досягти цього, як розповіла Зоя Мельник OBOZREVATEL, виявилося дуже непросто.

«В кращих традиціях тюремного режиму»

Восени 2019 роки від місцевого волонтера Лучезара Панфілова Зоя дізналася про 13-річній дівчинці, яка перебувала в «Свитанке».

«Перед цим у рідній сім’ї вона піддавалася насильству. У таких дітей потім сексуализированное поведінку, вони потребують підтримки, допомоги, реабілітації. Але в центрі персонал не міг їй допомогти, більше того, вони її били», – розповіла Мельник.

За її словами, в цьому ЦСПРД була справжня «дідівщина». Старші діти карали молодших. Улюбленці вихователів теж творили, що завгодно… У дівчинки, яка постійно піддавалася насильству, виробилася модель виживання – вона давала собою користуватися, щоб над нею не знущалися, не били і щоб хлопчики добре ставилися…

В установі все відбувалося в кращих традиціях тюремного режиму, вважає Мельник.

«В центр приїжджала група «Омона». Так їх називали вихователі, а насправді це були співробітники охоронного агентства «Центр». Вони забігали і карали дітей – лупили всіх підряд. Наприклад, з-за того, що діти не хотіли прибирати або ж тікали», – поділилася Зоя.

Діти в Центрі соціально-психологічної реабілітації «Світанок» (фото – «Знай»)

Після сексу – електрошокер

Одного разу вихователі «Світанку» виявили двох дітей, що займаються сексом. Це була дівчинка, про яку розповідала Зоя, і 14-річний хлопчик. Вихователі надійшли як зазвичай – викликали охорону. Приїхали троє співробітників «Центру»…

«На очах у старшої вікової групи вони змусили «провинилися» дітей дістати з відра використаний презерватив, розрізати його навпіл і… жувати. Раніше дітей відучували від куріння, змушуючи з’їдати недопалки, тепер же «поїданням» презерватива провели «сексуальна освіта», – додала Мельник.

За її словами, до хлопчикові і дівчинці застосували електрошокери, били палицями і обливали холодною водою.

Коли Зої стало відомо про цей жах, вона зайнялася перевіркою інформації. Все підтвердилося, і тоді жінка попросила Панфілова написати заяву саме в главк. Вона стверджує, що у Хмельницькому відділі поліції Одеси раніше неодноразово не розслідували насильство в дитячому притулку через «кумівських зв’язків».

Обшуки в агентстві безпеки «Центр». Листопад 2019 року

Шукав дітей поліцейський, якого підозрюють у побитті

«Нам стало відомо, що постраждалу дівчинку з «Світанку» перевели в іншу установу. Це звичайна практика – таким чином ховають дітей після побоїв, щоб було неможливо їх зафіксувати. Коли в адміністрації зрозуміли, що я вже в курсі ситуації, то дівчинку повернули назад», – додала Мельник.

Але незабаром вихованка центру втекла – Зоя дізналася про це з орієнтування. Дитина просто не витримав тиску і знущань.

«Коли дітей знайшли (а дівчинка втекла з центру не одна), я під’їхала до кафе, де вони сиділи. Підійшла, зняла сумку з плеча і привіталася з ними, але «наша» дівчинка здригнулася і закрила голову руками. Стало зрозуміло, що вона сильно травмована. Я хотіла заспокоїти, сказала, що спробую допомогти, але потрібно, щоб вона все розповіла і ми разом звернемося в міліцію», – повідомила Мельник.

Притулок «Світанок» в Одесі був перейменований в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей (фото – «Аргумент»)

Каже – не хотіли повертати дітей в ЦСПРД, але за законом потрібно було віддати їх тому, хто був ініціатором розшуку, а це Хмельницький відділ поліції Одеси.

«Саме там працював поліцейський, який в той час проходив по справі про знущання і тортури дітей «Свитанке». Я знала, що вже було відкрито кримінальну виробництво, але співробітника поліції ще не відсторонили від роботи. І тоді я попросила Лучезара Панфілова, щоб забрав дітей до себе, а вранці ми напишемо заяву в главк, щоб було неупереджене розслідування. Що ми і зробили», – поділилася Зоя.

Потім були обшуки, обвинувачення у викраденні дітей і багато всього. Мельник розповіла, що, зокрема, екс-керівництво служби у справах дітей Одеської облдержадміністрації писало численні заяви на неї і Панфілова з вимогою притягнути за тяжкими статтями Кримінального кодексу.

«Також вони організували справжню юридичну цькування поліцейського Дмитра Ревуна, який першим зайнявся розслідуванням цих фактів і довів їх до слідчого етапу. Полягало це в масованих звернення в різні органи – від МВС та прокуратури до ДБР», – повідомила Зоя.

Дмитро Ревун і Лучезар Панфілов боролися за права постраждалих дітей з «Світанку» Колаж

Коли жінка зрозуміла, що буде серйозний опір розслідування щодо подій у «Свитанке», то винесла все в публічну площину.

Справа забрав інший відділ поліції, включилася Генпрокуратура, Верховна Рада – дійшли аж до Адміністрації президента. Був величезний резонанс, після чого, власне, лід і рушив.

Однак, незважаючи на резонанс, адміністрацію «Світанку» не відсторонили від роботи. Зоя стверджує, що співробітники центру чинили тиск на дітей (і на потерпілих і свідків), заважали слідству.

«Більше того, адвокати підозрюваних виховательок під виглядом волонтерів контактували з дітьми і теж тиснули на них. З-за цих факторів деякі вихованці не дали показань», – вважає вона.

Трьом винесли вирок, ще один – на черзі

У лютому 2020 року Малиновський районний суд Одеси засудив охоронця Миколи Дмитрука, обвинуваченого в катуваннях дітей, до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном два роки. Він повністю визнав свою провину і підписав угоду.

Охоронець Микола Дмитрук під час судового засідання в Малиновському районному суді Одеси (фото – «Думська»)

17 червня той же суд визнав Наталію Долинську та Андріану Кальчевскую винними в тому, що не захистили вихованку від тортур.

Вони також отримали умовні терміни – за три роки позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік. Плюс до всього їм заборонено працювати виховательками… протягом року.

А ось співучасть у катуванні співробітниць «Світанку» довести не вдалося.

«Діти розповідали мені, що під час знущань і тортур співробітниками охоронного агентства виховательки перебували там же, а одна з них навіть принесла ножиці (щоб розрізати презерватив. – Ред.). На жаль, співучасть довести не вдалося. У підсумку виховательки понесли відповідальність за ст. 137, на яку вони із задоволенням погодилися – це вже не співучасть у катуванні, а невиконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх», – додала Мельник.

Виховательки Наталія Долинська та Андріана Кальчевская в Малиновському районному суді Одеси під час винесення вироку

Вона вважає, що в цьому є і вина служби у справах дітей Одеської обласної адміністрації, двоє співробітників якої нібито робили все, щоб покрити цей злочин.

Також, стверджує Зоя, постраждала не одна дівчинка, а багато дітей з «Світанку», але одних вмовили мовчати, а інших залякали. Тому частина потерпілих відсіялася.

Крім того, вручено підозру колишньому співробітникові ювенальної превенції Хмельницького відділу поліції Одеси. Він звинувачується в побитті дітей з «Світанку». Андрій Крецул перебуває під домашнім арештом.

«Я, звичайно, дуже незадоволена рішенням, так як ця людина вже чинив тиск на потерпілих. Він привозив неповнолітню дівчинку у відділ, бив і змусив дати показання, що вона… не має претензій. Що, знову ж таки, можна розцінювати як тортури. Так як насильницьке злочин, були всі підстави взяти його під варту, але, на жаль, Заводський суд у Миколаєві вирішив інакше», – додала Мельник.

Поліцейський Андрій Крецул під час судового засідання не визнав свою провину

За інформацією Центру журналістських розслідувань, під час судового засідання у Миколаєві з’ясувалося, що Крецул не був звільнений з поліції, як повідомлялося раніше. Він нібито перевівся в інше відділення і працює дільничним.

Ці дані OBOZREVATEL підтвердили одеські правоохоронці — мовляв, працює у Приморському відділі поліції. Хоча в останній декларації на сайті НАПК, яку Крецул подав 24 березня 2020 року, не відображені ці зміни.

Останні дані про місце роботи з декларації Крецула Скріншот з сайту НАПК

Діти почали вірити в справедливість

Мельник каже що справедливості вдалося домогтися частково – дуже м’який вирок. І все ж вважає це перемогою.

«Це, по суті, прецедент. Я знаю практику по Україні. Більшість таких злочинів залишаються безкарними, так як це дуже складна категорія справ та все ускладнюється тим, що діти перебувають у вразливому становищі. Вони залежать від дорослих, які знаходяться поруч з ними в таких установах. Дуже складно працювати слідству – чинять опір люди, які вважають дітей своєю власністю», – розповіла Зоя.

Вона переконана, що необхідно змінювати закони, які слабо працюють на постраждалих дітей, свідків, а також посилювати покарання.

«Претензій до слідства у мене немає. Навпаки – хочу сказати спасибі. Важливо, що була доведена вина і тепер діти почали вірити в справедливість. Так, вихователі центру не настільки суворо покарані, як хотілося б, але тим не менш. Потрібно доопрацьовувати законодавство. Потрібно, щоб були ювенальні суди, прокурори і слідство, щоб такі злочини не залишалися безкарними», – підкреслює Зоя.

На її думку, злочини в «Свитанке» – лише верхівка айсберга.