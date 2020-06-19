COVID-19 потрапив в Італії в грудні 2019 року, – дослідження

Італійські вчені з’ясували, що COVID-19 був присутній на території їх країни ще в грудні 2019 року – за два місяці до першого офіційного випадку захворювання.

Як повідомляє The Local, дослідники з Національного інституту охорони здоров’я Італії (ISS) виявили сліди РНК вірусу в стічних водах Мілана і Туріну. Зразки цих вод були взяті ще в грудні 2019 року.

«Дві різні лабораторії провели дослідження з допомогою різних методів і виявили присутність РНК SARS-COV-2 (COVID-19, – ред) у зразках, взятих у Мілані і Турині 19 грудня 2019 року, а також в Болоньї 29 січня 2020 року», – заявила представниця департаменту навколишнього середовища та охорони здоров’я ISS Джузеппіна Ла Роса.

А ось проби, взяті у жовтні і листопаді, показали негативний результат. Всього перевірили близько 40 зразків з жовтня 2019 року по лютий 2020 року. Перший випадок захворювання COVID-19 в Італії зафіксували в лютому 2020 року, в регіоні Ломбардія.