В Україні різко скоротяться зарплати і злетить кількість бідних: чого чекати від карантину

В Україні рівень бідності може вирости з 27 до 44%, а реальна заробітна плата знизиться вже в цьому році. Карантин призведе до падіння доходів більшості українців.

Українці стануть біднішими, а зарплати скоротяться

За оцінками Міністерства фінансів, мінімальна зарплата в 2021 році складе всього лише 5003 грн (4723 грн). Це навіть не покриє 6-відсоткову інфляцію, яка очікується в цьому році. Реальна зарплата згідно з оцінками Кабміну вже в цьому році впаде на 13,9%. Зазначимо, що реальна заробітна плата враховує не тільки номінальний розмір, але і вплив зростання цін на її купівельну спроможність.

Як йдеться в консенсус-прогнозі, який опублікований Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, зростання реального розміру зарплати у 2021 році очікується на рівні 3,2% (до 12 408 грн).

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За оцінками ЮНІСЕФ загальний рівень тих, хто живе за межею бідності, зросте з 27 до 44%. Приблизно 6-9 млн людей опиняться за межею бідності. На державному рівні межа бідності – прожитковий мінімум. Та сума, якої, на думку держави, повинно вистачити на базові потреби. Цей показник не враховує витрати на інтернет, ні на оренду нерухомості, ні на регулярне оновлення гардеробу. Один з методів боротьби з бідністю – підвищення прожиткового мінімуму, а разом з ним і мінімальної зарплати і пенсії.

Головне питання: чи є на це ресурс? У парламентському комітеті з питань соцполітики вважають, що є. 19 травня вони винесли на засідання Ради і відправили в Кабмін свої рекомендації. У них, наприклад, пропонують підняти прожитковий мінімум для працездатної до рівня мінімальної зарплати. А це з 2102 до 4723 грн.

Та цього мало. Як підрахували в Мінсоцполітики, з урахуванням діючих цін фактичний рівень прожиткового мінімуму досяг у квітні 4948 грн. А для пенсіонерів – 3264 грн. Це означає, що всі, хто в місяць живе на меншу суму, знаходиться за межею бідності. І таких в Україні мільйони.

Аналітик Володимир Мазуренко пояснює: в ситуації, коли номінальні зарплати будуть скорочуватися, уникнути зростання кількості бідних не вдасться. «У ситуації скорочення розміру заробітних плат уникнути зростання бідності, зрозуміло, не вдасться. Я б не був такий різкий, як в оцінках ЮНІСЕФ. Вони оцінюють у межах своєї методики, у нас же потрібно розуміти специфіку, пов’язану з тіньовою зайнятістю і загальною досить низькою, порівняно з розвиненими країнами, вартістю життя», – розповідає Мазуренко.

Хто позбудеться роботи і коли ситуація зміниться

Виробничі ланцюжки порушені вже зараз. Економіка – це мільйони гвинтиків, які працюють у зв’язці між собою. І як тільки один з них дає збій, руйнується весь організм. Така ситуація чекає і Україну. Вже до літа, впевнені опитані аналітики, коронавірус піде на спад, а до вересня економічна ситуація буде нормалізуватися.

В гіршому випадку нормалізація відбудеться тільки до кінця 2020-го. У будь-якому разі ситуація в Україні стабілізується не скоро. І для всіх нас прийшов час об’єднуватися для того, щоб пережити, можливо, одне з найскладніших випробувань у сучасній Україні.

За час карантину кількість вакансій в Україні скоротилося в два рази, відзначає HR-експерт rabota.ua Тетяна Пашкіна. Правда, деякі роботодавці економлять і знімають вакансії на платних ресурсах, розміщуючи безкоштовні оголошення.

Але, незважаючи на всі «супутні» причини, головний фактор – закриття частини підприємств і обмеження роботи. Туризм, сфера гостинності, роздрібна торгівля у великих торгових центрах, транспорт – скрізь з-за карантину кардинально зменшилася кількість вакансій, а де-то взагалі перестали набирати співробітників.

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І всі вони опинилися на ринку праці. Ситуація хоч і повільно, але поліпшується, додає Пашкіна. Ось кілька важливих цифр про ситуацію з безробіттям в Україні (дані, озвучені на засіданні Кабміну):

понад 180 тис. втратили роботу під час карантину;

найбільше безробітних у торгівлі, ремонті, в сільському господарстві;

49% безробітних мають вищу освіту;

середній рівень допомоги безробітним – близько 1800 грн;

42% безробітних – старше 40 років.

Пашкіна впевнена: як тільки відкриються кордони, частина українців поїде на заробітки в країни ЄС. Українські роботодавці традиційно в період кризи розмір зарплат знижують, а ось європейські колеги на такий крок, швидше за все, не підуть – їм потрібні сезонні робітники з України.