Комуністи повернулися до боротьби за Мавзолей

КПРФ не відмовилася від всеросійського соціально-економічного протесту 20 червня і заходів 22 червня у пам’ять про початок Великої Вітчизняної війни. Ліві подавали заявки на мітинги і демонстрації у всіх великих містах, але скрізь було відмовлено. Акції довелося мінімізувати до пікетів і зустрічей громадян з депутатами. Поки керівництво Компартії підтримує опозиційний градус вимогами скасувати електронне голосування і не драпірувати Мавзолей Леніна в ході параду 24 червня. На думку експертів, комуністам немає сенсу йти на радикалізацію, оскільки вони працюють зі своїм ядерним електоратом.

20 червня комуністи мають намір підняти гасло «Захистимо соціально-економічні права громадян!».

На нараді штабу протестних дій, за інформацією «НГ», було вирішено торкнутися і тему поправок до Конституції і загальноросійського голосування по них.

Голова штабу, заступник голови ЦК КПРФ Володимир Кашин, повідомив «НГ», що партія подавала заявки по всіх регіонах на ходи і мітинги, але у зв’язку з епідеміологічними обмеженнями скрізь була відмова. Тому було вирішено проводити масові пікети, де це можливо, а де немає – там поодинокі. Кашин заявив, що КПРФ тепер спробує подати повідомлення на 27 червня і 4 липня. Остання дата, наприклад, була обрана для Москви.

Заступник голови ЦК КПРФ Дмитро Новиков пояснив «НГ», що в Москві, Петербурзі та в багатьох інших великих містах комуністи зверталися до влади по кілька разів. Останній переговорний день – це п’ятниця, 19 червня. «На сьогоднішній день не узгоджений ні один великий мітинг чи демонстрація», – підтвердив він. У столиці 20 червня відбудуться дві зустрічі громадян з депутатами Мосміськдуми і Держдуми Миколою Зубрилиным і Валерієм Рашкиным. В інших регіонах формати вуличної активності вибираються в залежності від тамтешніх умов. При цьому Новіков підкреслив, що однією з основних тем протесту будуть поправки до Конституції.

А ось 22 червня в основному будуть саме пам’ятні заходи про війну. Втім, лідер КПРФ Геннадій Зюганов вже політизував і цей день. Він ще раз публічно виступив проти драпірування мавзолею Леніна на час Параду Перемоги. Президенту Володимиру Путіну вже направлено відповідне звернення від імені Компартії і приблизно 40 громадських об’єднань. «Вважаємо неприпустимим приховувати мавзолей в. І. Леніна за будь-якого виду драпіруванням і змінювати його повсякденний вигляд – настільки значущий і дорогий для громадян країни», – заявив Зюганов.

Як пояснив Новіков, комуністи всіляко підтримують бажання влади вшановувати ветеранів та шанувати пам’ять переможців, але «надягання маски на мавзолей вважаємо неприйнятним». Ось таким чином він відповів на питання «НГ», прийме керівництво партії участь у заході, навіть якщо вимогу не буде виконано. До речі, мавзолей вже зараз не просто задрапирован, а фактично стертий з Червоної площі з допомогою майстерно зробленої вигородки.

Ще одним як би жорсткою заявою Зюганова став його заклик до глави Центрвиборчкому Елли Памфілової відмовитися від використання дистанційного електронного голосування на виборах всіх рівнів і голосуванні за поправки до Конституції. Правда, не дуже зрозуміло, чому КПРФ не виходила з такою вимогою до того ж президента, у якого була можливість повернути законопроект на доопрацювання в парламент. Мабуть, Зюганов тому і не вимагав цього від Путіна, що заздалегідь знав, який той дасть відповідь.

Президент Російської асоціації політичних консультантів Олексій Куртов пояснив «НГ», що КПРФ «тільки тому не організовує традиційні мітинги і демонстрації, що майже скрізь діють обмежувальні заходи, а не тому, що не змогла або не захотіла». Однак він визнав, що з точки зору зовнішнього спостереження всі ці дії спрямовані на мобілізацію свого електорату. Активних ж спроб виходу на общепротестного виборця дійсно немає з-за обмеженого набору інструментів. На думку експерта, для роботи з більш широкою аудиторією лівим потрібні свіжі ідеї, заяви з драпіровці мавзолею розраховані лише на ядро прихильників. «Залучення уваги до себе, апеляція тільки до своїх – це стандарт роботи КПРФ. Комуністи не знають, під яким гаслом можна згуртувати загальнопротестну електорат, та й не прагнуть до цього», – вважає Куртов.

Голова Політичної експертної групи Костянтин Калачов згоден, що в наявності робота з базовим електоратом, всі плани та акції націлені на мобілізацію активу. «Про спробу розширити ряди підтримки через апеляції до конституційного голосування поки говорити не доводиться, хоча можливості для цього є. До речі, ними вже користуються окремі депутати-комуністи», – пояснив експерт. Калачов констатував актуальність попередніх висновків: «В цілому КПРФ не готова вставати в жорстку опозицію до влади, останні 20 років вона залишається системною партією. У неї немає причин для радикалізації, яка тільки і могла б залучити общепротестного виборця. Поки комуністів влаштовує роль другої партії в країні, тим більше, що підтримка і так зростає із-за погіршення економічної ситуації, падіння соціального самопочуття, а відтак – зростання лівих настроїв. Комуністи ж, як завжди, борються за мандати, а не за владу, тому і ведуть кампанію з опорою виключно на своїх».