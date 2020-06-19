Медведчук проти Бойка: як в ОПЗЖ посварилися через місцевих виборів

Напередодні місцевих виборів внутрішні чвари стрясають не тільки партію влади, але й інші політичні сили, представлені у Верховній Раді. В проросійської «Опозиційної платформі – За життя» (ОПЗЖ) йде війна за вплив у регіонах між двома групами в партії – групою Сергія Льовочкіна і Юрія Бойка з одного боку, і групою Віктора Медведчука з іншого.

Про це йдеться в сьогоднішній статті «Апострофа».

У стані ОПЗЖ напередодні місцевих виборів настали нелегкі часи. Як розповіли виданню джерела в партії, по-перше, позначається серйозне обмеження ресурсної підтримки з Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) внаслідок корона-кризи. По-друге, активізувалися міжусобні війни серед основних груп впливу в даному политпроекте через бажання контролювати найбільш «ласі» регіони.

Кулуарні конфлікти стрясають ОПЗЖ не вперше. Ще восени 2019 року ходили розмови про те, що партія ось-ось розпадеться – аж надто часом полярні інтереси відстоює кожна з груп. Дві команди – Медведчука-Рабиновича і Бойка-Льовочкіна – які заснували на руїнах «Опозиційного блоку» свій проект – «Опозиційна платформа — За Життя», з самого початку не могли знайти точки дотику. Позначалися і минулі конфлікти (ще за часів Партії регіонів представники цих груп влаштовували бійки — причому, іноді в буквальному сенсі), а також місцями абсолютно різне позиціонування політиків. Крило Льовочкіна-Бойка, незважаючи на неодноразові поїздки останнього у Москву, сприймається як більш помірне. Крило Медведчука і Рабиновича характеризується як різко проросійський, що, враховуючи, близькість Медведчука до президента Росії Володимиру Путіну – зовсім не дивно.

Крім того, по-різному склалися стосунки у членів фракції і з новою владою.

Народний депутат Сергій Льовочкін, приміром, за словами багатьох співрозмовників видання, знайшов контакт з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, чого не скажеш про голову політради партії Віктора Медведчука, який для нової влади відразу не прийшовся до двору.

Це теж наклало відбиток на стосунки всередині ОПЗЖ. Напередодні осінніх місцевих виборів всі ці проблеми потихеньку почали вилазити на поверхню.

Вельми показовою стала нещодавня історія, коли прес-служба партії висунула жорсткі претензії до сайту інформагенції «Українські новини», який має відношення до Льовочкіна, за те, що той, розмістивши прес-реліз про законопроект про референдум, зовсім не згадали про роль Віктора Медведчука у створенні документа, похваливши лише Бойко.

Пізніше сайт «Країна», якого пов’язують з «газовиками», запустив інформацію про зустрічі Вадима Рабиновича і екс-голови Офісу президента Андрія Богдана в одному з київських ресторанів. Відповідь вийшла досить болючою, так як Рабинович боровся з групою Льовочкіна-Бойка за контроль над Одеською областю.

Це важливо, адже, як розповідають джерела видання в партії, кожна з груп зараз намагається перетягнути на себе вплив у регіонах. Наприклад, в Одесі до недавніх пір були сильні позиції групи Сергія Льовочкіна, однак на початку червня головою обласної організації партії став нардеп Вадим Рабинович, який змінив на цій посаді нардепа Миколи Скорика, відноситься до квоти Льовочкіна-Бойка. Міську організацію ОПЗЖ очолив депутат міськради Богдан Гіганов. І він, і Рабинович відносять до групи Медведчука.

«Група Льовочкіна втрачає свої позиції в Одесі. Наприклад, Скорик взагалі хотів висувати свою кандидатуру на мера міста, але більша частина фракції хоче підтримати чинного мера Геннадія Труханова, тому що він все одно переможе, бо який сенс розпорошувати зусилля», — коментує один із співрозмовників у партії. Одним з варіантів кандидата на мера також була нардеп Тетяна Плачкова, але вона, за словами співрозмовників в штабі, не має достатньо впізнаваності в Одесі незважаючи на те, що регулярно організовує у місті активності зі своєю участю. Наприклад, вона паралельно зі Скориком проводила заходи під час дня Перемоги в Одесі.

А ось в Миколаївському регіоні Медведчука вдалося приструнити. Там, як кажуть співрозмовники, сильні позиції Льовочкіна, а в мери міста корабелів збирається колишній нардеп від Партії регіонів Артем Ільюк. Він у квітні цього року очолив міську організацію партії. І його в політикумі називають близьким до Льовочкіна.

Що ж стосується столиці, то тут партія збирається висунути на посаду мера екс-глави КМДА Олександра Попова – одного з людей, близьких до Льовочкіна. «У нього достатньо досвіду та поваги в партії, тому його кандидатура не викликала сильного протиріччя ні в одній з груп», — говорить один з нардепів ОПЗЖ.

Втім, не варто забувати про бізнесмена Андрія Пальчевском, який фактично «прописався» на телеканалах Медведчука, і досі розглядався як перспективний кандидат від ОПЗЖ.

Група Льовочкіна-Бойка взяла на себе турботу не тільки про київ, але й області. Практично монопольний вплив на вплив на штаб у столичному регіоні має вперше став нардепом екс-глава Київської облради Олександр Качний. Таке положення справ у столиці не дуже влаштовує медведчуковское крило. Але нічого зробити не вдалося…

Хоча партії намагаються демонструвати, що все добре, і говорять про те, що конфліктів немає, а «є дискусії в робочому порядку», все ж проблема розподілу списків може обернутися для партії втратою позицій у багатьох ключових регіонах. А також тим, що на місцях одна група буде ставити палки в колеса іншого.

Може ОПЗЖ припинити своє існування? Навряд чи. Незважаючи на цілковиту штучність цього політичного утворення, розколотися їм навряд чи дозволить «великий брат» з північно-східного кордону, який уважно стежить за тим, щоб його представники, незважаючи на внутрішні суперечності, що діяли в унісон…