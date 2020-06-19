Кіпр відкриває пішохідні кордону для громадян і резидентів країни

Влада Кіпру відкривають КПП і пішохідні пропуски між регіонами країни для громадян і законних резидентів. Станеться це 21 червня, вперше з початку карантину.

Про це заявив заступник прес-секретаря уряду Панайотіс Сентонас, передає Ekirikas.

«Громадяни і легальні резиденти Кіпру зможуть вільно пересуватися по контрольно-пропускних пунктів з 21 червня за умови пред’явлення доказів, що вони не заражені вірусом», — заявив він.

За його словами, тест потрібно пройти не більш, ніж за 72 години перед перетином кордону, а час від часу виконавчі влади будуть проводити тестування на вулиці вибірково. За словами Сентонаса, карантин може бути відновлений у разі погіршення захворюваності коронавірусом. Особливо це стосується північного регіону ,який відновив авіасполучення з Туреччиною.