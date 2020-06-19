Підприємство екс-нардепа Левіна отримає 89 млн за послуги Повітряних сил ЗСУ

Провідний бізнес у Росії колишній нардеп Анатолій Левін успішно співпрацював з командуванням Повітряних сил ЗСУ.

Колись один з найбільших вантажних авіаперевізників, екс-депутат Верховної Ради від СДПУ (о) і господар Херсонського аеропорту Анатолій Левін зміцнив свої зв’язки з українськими військовими, констатують журналісти.

У червні командування Повітряних сил ЗСУ (в/ч А0215, р. Вінниця) на чолі з генерал-полковником Сергієм Дроздовим уклало контракт на послуги з ремонту, технічного обслуговування повітряного транспорту та пов’язаного обладнання, а також супутні послуги вартістю 89 млн грн з належним Анатолію Левіну ТОВ «Авиаремонтное підприємство «УРАРП», наголошується в публікації.

Предметом послуг є середній ремонт 12 авіадвигунів Д-30КП-2, якими комплектуються 4-х моторні транспортні літаки Іл-76, що перебувають у складі Повітряних сил ЗСУ. Поставка перших 5 двигунів повинна бути здійснена до 1 вересня, а решти – 7 до 30 листопада 2020 року. Таким чином, за підсумками реалізації тендеру в дію повернуться щонайменше 3 літака Іл-76, здатні здійснювати перевезення на відстань до 4 тис. км практично всіх зразків техніки, якими комплектуються аеромобільні війська, і в разі необхідності проводити десантування людей і техніки.

Також примітно, що в боротьбі за вигідний контракт УРАРП в черговий раз залишив ні з чим держконцерн «Укроборонпром». Єдиним конкурентом компанії виявився входить до його складу Миколаївський авіаремонтний завод ” НАРП, який з незрозумілих причин взагалі не торгувався, виставивши пропозицію в 90 млн грн і не знизивши його ні на копійку

Про те, чому ця подія викликала неоднозначну реакцію, а також про російському бізнесі екс-нардепа Левіна детальніше читайте тут

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