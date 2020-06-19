Завели справу на лікарів Мангера

Проти лікарів підозрюваного у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера відкрили кримінальне провадження. Як повідомили в прес-службі Офісу Генпрокурора, справу порушили за ймовірної підробки медичної документації.

“Відкрили провадження за фактом перешкоджання правоохоронцям у доступі до підозрюваного і підробку медичної документації (ч. 2 ст. 343 і ч. 1 ст. 366 КК)”, — повідомили в прес-службі Офісу Генпрокурора.

За даними прес-служби, кримінальне провадження було відкрито 14 червня місцевою поліцією.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру із застави на утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк Мангера затримали в Херсоні. Перед цим суд дозволив його затримати.

Як повідомлялося, голові Херсонського облради Владиславу Мангеру зачитали постанову суду про привід у суд. У той же час лікарі надали довідку про те, що Мангера не можна транспортувати в зв’язку з погіршенням його стану здоров’я”.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і Олексія Москаленка (Левіна). 12 червня стало відомо, що прокурор відновив досудове розслідування щодо Мангера і Левіна.

Напад на Гандзюк сталося 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою в Херсоні. Гандзюк отримала хімічні опіки 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.