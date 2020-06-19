Водителям назвали цены за проезд по дорогам Украины

300 грн за 100 км пути

В Укравтодоре дали внятное объяснение, для кого проезд по украинским дорогам будет платным.

Так, на данный момент сообщается, что за 1 километр дороги водители будут обязаны платить 3 гривны.

Плату за пользование дорогами общего пользования было предложено ввести в законопроектах № 3544 и № 3545. Оба законопроекта уже были зарегистрированы в парламенте представителями правящего большинства. В то же время, Укравтодор возмутился из-за того, что в сети начали распространять далеко не всегда корректную информацию о новом законопроекте. Просто, видимо, не все поняли, что же изменится на украинских дорогах на самом деле.

Чиновники отметили, что они планируют убрать разночтения, которые существуют в данной версии закона, чтобы у людей не возникало глупых вопросов. По словам представителей Укравтодора, данный законопроект предусматривает оплату за использование украинских дорог только в том случае, если речь идет о международном перевозчике, который едет транзитом через территорию Украины.

Также в ведомстве подчеркнули, что оплачивать проезд придется только в том случае, если дорога находится в нормативном состоянии. По предварительным подсчетам экспертов, на данный момент, таких дорог в Украине около 12 тысяч километров.

В то же время, нет каких-либо разъяснений касательно методов и механизмов оплаты, которые будут использоваться. Система оплаты для приведения в действие данного законопроекта будет выбираться в дальнейшем на конкурсной основе.

Инфографика Укравтодор

Сейчас ожидается, что система будет бесконтактной и будет включать в себя стационарные радары, которые будут считывать информацию с передатчиков расположенных в кабинах фур. Также на дороги планируется выпустить специальные патрули с дистанционным считыванием устройств оплаты, которые будут работать в единой системе с комплексами WiM.

Как известно, помимо платных дорог, для украинских водителей приготовили еще одну новацию. Речь идет о комплексном обновлении части дорожных знаков, которые отвечают за навигацию.

Соответствующая инициатива получила развитие, так как действующие навигационные знаки, как правило, не выполняют своей основной функции, а самим водителям тяжело по ним ориентироваться на дороге.