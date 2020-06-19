У Росії обвалився ринок новобудов

Ринок новобудов в Росії впав минулого місяця майже вдвічі, — Росреестр зареєстрував по країні тільки 35,5 тис. договорів участі в пайовому будівництві (ДДУ) проти 66,3 тис. ДДУ за аналогічний період минулого року.

Продажі вторинного житла в Росії зменшилися за травень на 22% в річному зіставленні до 182,7 тис. угод, випливає з даних відомства.

Тим часом ціни на житло в новобудовах в деяких містах-мільйонниках росли, у тому числі в період введеного в квітні—травні режиму самоізоляції. Про це сьогодні на онлайн-конференції заявив старший віце-президент Ощадбанку Володимир Ситнов.

«Якщо говорити в такому терміні, як ціни на житло, ми статистично відзначаємо, що в основних містах-мільйонниках з початку року та в період пандемії зростання цін, за деяким винятком, продовжилося», — цитує ТАСС топ-менеджера.

Нагадаємо, що російська будівельна галузь відчуває труднощі з-за кризи, викликаного пандемією коронавирусной інфекції COVID-19, і за підсумками нинішнього року може недорахуватися понад 400 тис. чоловік, а середньомісячна зарплата в компаніях-забудовниках знизиться майже на 8% до 38,7 тис. рублів. Такий прогноз раніше давали експерти Центру стратегічних розробок (ЦСР).

Ці розрахунки, як вказувалося в наявному у РБК документі, базуються на офіційних даних Росстату, Росреестра, Федеральної податкової служби, бази СПАРК, а також на економічних очікуваннях, виявлених в ході структурованих інтерв’ю з представниками 150 будівельних компаній. Тим самим, як стверджують в ЦСР, були враховані думки великих, середніх і невеликих забудовників.

Експерти пророкують падіння загальної виручки всіх компаній будівельного сектора в 2020 році на 83,9 млрд рублів до 339 млрд рублів, а прибуток компаній може скоротитися на 2,8 млрд до 15 млрд рублів.

Більш того, не виключали в ЦСР, попит на новобудови впаде на 14% за підсумками поточного року.

За даними Росстату, в країні за квітень 2020 року було введено 3 млн кв. метрів житла, що на 36,5% менше результату аналогічного періоду минулого року. За перші 4 місяці поточного року в Росії було побудовано 17,7 млн кв. м (без урахування житлових будинків на ділянках для ведення садівництва), що на 9,9% менше, ніж роком раніше.

За підрахунками відомства, минулого місяця було зведено 382 багатоквартирних будинки, побудовано 41,1 тис. нових квартир, а з початку року — 1,9 тис. будинків і 232,4 тис. квартир відповідно.

Додамо, що російська економіка в лютому—березні 2020 року опинилася під потужним впливом відразу двох негативних чинників — стрімкого поширення пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 та її згубного впливу на глобальну економіку, а також обвалу цін на нафту. На цьому тлі рубль істотно знецінився до долара і євро. Реагуючи на ситуацію, уряд і Банк Росії затвердили кілька пакетів заходів з підтримки економіки і громадян.

11 травня президент РФ Володимир Путін оголосив про завершення з 12 травня єдиного періоду неробочих днів, введеного з 30 березня в рамках боротьби з COVID-19. Він також заявив про початок реалізації третього пакету антикризових заходів, в рамках якого держава, зокрема, збільшить адресну підтримку сімей з дітьми, малого бізнесу, індивідуальних підприємців та самозайнятих. Крім того, Путін доручив уряду підготувати загальнонаціональний план довгострокового розвитку економіки, відновлення зайнятості та доходів населення.

27 травня глава Мінекономрозвитку (МЕР) РФ Максим Решетніков заявив, що загальна вартість антикризових заходів підтримки російської економіки, спрямованих на боротьбу з наслідками пандемії коронавіруса, досягла 3,3 трлн рублів.

2 червня прем’єр-міністр Михайло Мішустін представив президенту загальнонаціональний план по відновленню російської економіки в 2020-2021 роках, повідомивши, зокрема, що вартість нацплану складе близько 5 трлн рублів.