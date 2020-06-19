Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія обіцяв віддати свою наступну зарплату пенсіонерці-переселенке. Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна», після її дзвінка.

Пенсіонерка повідомила, що разом з сином, у якого інвалідність, «просто виживають».

«Ми приїхали, нас привезли сюди, коли там бомбили, ми залишилися, п’ять років виживали, чекали цю команду («Слугу народу», — ред.). Зеленський особисто говорив: «не їдьте, будемо допомагати…». Поки нічого. Ми ледве-ледве живемо», — сказала пенсіонерка.

Антоніна Іванівна додала, що хоче запитати молоду команду, що їм робити далі: «Нам їхати додому і поклонятися цим тварюкам», які вигнали нас із своїх будинків, або про нас все таки згадає держава?».

Арахамія у свою чергу заявив, що свою наступну заробітну плату віддасть пенсіонерці.

«Зараз наступний місяць липень, я готовий віддати зарплату липня на Антоніну Іванівну. Давайте допомагати», — сказав Арахамія.