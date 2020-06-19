У Білорусі поновилися протести

Учасники акції сформували «ланцюг солідарності» у багатьох містах країни.

У столиці Білорусі Мінську і інших містах поновилися акції в підтримку активістів і політиків, які були затримані під час президентської виборчої кампанії. Учасники акції сформували «ланцюг солідарності».

«Ланцюг солідарності» вишикували в Гомелі, Могильові, Бобруйську, Барановичах, Гродно, Вітебську.

У Мінську ОМОН почав витісняти учасників акції з проспекту Незалежності, а в Гомелі затримали члена ініціативної групи по збору підписів за одного з кандидатів у президенти.

Крім того, правоохоронці затримали кілька журналістів.

Зазначимо, що сьогодні в Україні — останній день збору підписів за кандидатів для участі в президентських виборах, які призначені на 9 серпня.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. 21 травня розпочався збір підписів виборців для висунення кандидатів. Збір ведуть 13 ініціативних груп та 15 спочатку зареєстрованих ЦВК. Двоє претендентів з гонки вийшли. Реєстрація кандидатів у президенти відбудеться з 5 по 14 липня.