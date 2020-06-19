Угорщина відновила пропуск пасажирських автобусів через кордон

Угорщина, яка нещодавно відкрила кордони для Чехії, Словаччини та Австрії, відновила пропускні операції через пункти пропуску для пасажирських автобусів.

Про це в п’ятницю, 19 червня, інформує Держприкордонслужба України.

За інформацією прикордонників, громадяни Угорщини можуть в’їжджати на територію країни без необхідності проходити карантин. Що стосується українців, то їх також не будуть поміщати в обсервацію, однак для цього їм необхідно перебувати в 30-кілометровій зоні не довше ніж 24 години. Також громадяни України допущені на в’їзд для транзиту.

«На карантин не відправляють громадян України, що в’їжджають в 30-кілометрову зону. Від таких осіб не вимагають додаткових підтвердних документів для в’їзду, але вони повинні покинути територію Угорщини протягом 24 годин», — йдеться в повідомленні.

Представники відомства додали, що в’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду здійснюється цілодобово при наявності у громадянина документа про постійне місце проживання, дозволу на перебування, дозволу на проживання, візи на тривалий працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування в цій країні. Також в’їжджають особи повинні будуть погодитися на перевірку на коронавірус і не мати ознак ГРВІ.