Євросоюз закликав Білорусь звільнити головного суперника Лукашенка на виборах

Євросоюз закликав владу Білорусі негайно звільнити колишнього главу Белгазпромбанка Віктора Бабарико, який планує взяти участь в президентських виборах в країні. Про це йдеться в заяві представника Зовнішньополітичної служби ЄС, передає .

«Ми закликаємо білоруську владу (…) гарантувати повну повагу до верховенства закону, включаючи справедливе і прозоре розслідування і право на доступ до адвоката», — йдеться в повідомленні. Євросоюз наполягає на тому, щоб розслідування щодо головного суперника нинішнього президента країни Олександра Лукашенка на виборах було неупередженим і не супроводжувався політичним тиском.

У заяві стверджується, що Мінськ має забезпечити «конкурентне політичне змагання» на майбутніх президентських виборах.

Раніше офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков назвав внутрішньою справою Білорусії затримання Бабарико. Він нагадав, що Росія не втручається у внутрішні справи держав.

Віктора Бабарико затримали 18 червня за підозрою у впливі на свідків і приховуванні доказів раніше скоєних злочинів.

Комітет державного контролю (КГК) Білорусії заявив, що діяльність Бабарико контролювалася «ляльководами» з «Газпрому».

Як повідомили в штабі кандидата, він зібрав понад 434 тисяч підписів для висунення своєї кандидатури на пост глави держави, що є абсолютним рекордом для альтернативних висуванців за всю історію незалежної Білорусі».

Жителі Мінська почали масово протестувати через затримань суперників чинного президента.

Президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня.