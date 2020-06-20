Працювала в прозорому вбранні на бікіні медсестра стала героїнею фотосесії бренду спортивного одягу

Медсестра з Тульської області Надія Жукова, яка прокинулася відомою в усьому світі після появи в соцмережах її знімка в прозорому захисному костюмі і бікіні, стала моделлю російського бренду спортивного одягу Zasport. Напередодні Дня медика, який в Росії відзначають 21 червня, бренд зробив з нею фотосесію для рекламної кампанії нової колекції.

Кадри з фотосесії з’явилися в Instagram бренду.

Як зазначили співробітники компанії, раптово звалилася популярність не змінила життя 23-річної Надії. Вона, як і раніше, хоче працювати і допомагати людям, а її головна мета — поступити в медичний інститут і стати лікарем.

Тільки для фотосесії дівчина погодилася на час змінити медичний халат на спортивний костюм і фітнес-екіпірування.

Жукова розповіла представникам Zasport про свою роботу медсестрою.

«З-за спалаху COVID-19 мене перевели в інфекційний госпіталь, розташований на базі Тульської обласної клінічної лікарні. Багато хворі дізнаються мене по фразі «на здоров’я», яку я зазвичай називаю замість «спасибі» і «до побачення». І ще кажуть, що у мене легка рука: уколи, крапельниці ставлю практично безболісно. Мене багато запитують, чи не боюся я заразитися коронавірусом? Зараз страху немає. Я просто роблю свою роботу», — сказала дівчина.

Вона додала, що не була готова до загальної уваги та її стали дошкуляти дзвінками незнайомі люди.

«Я просто не брала трубку на незнайомі номери, не читала новини і намагалася якось абстрагуватися», — сказала вона.

Надія подякувала колегам, які підтримали її після публікації відомого знімок в бікіні, який викликав не тільки захоплення, але й осуду.

«Вони як ніхто розуміють, наскільки спекотно влітку працювати в захисному костюмі. Це як ніби кілька годин проводиш у сауні, навіть стає важко дихати і ходити», — описала відчуття Жукова.

У компанії Zasport мають намір залучати Надію до участі в соціальних заходах.