«Слуга народу» оголосить свого кандидата в мери Києва через кілька тижнів

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що ім’я кандидата від влади в мери Києва буде озвучено через кілька тижнів. За його словами, розглядаються кілька претендентів.

Про це він розповів в інтерв’ю, яке вийшло на телеканалу «Україна 24».

«Серед потенційних кандидатів є не тільки представники депутатського корпусу. У нас вже був перший раунд зустрічей з президентом всіх ймовірних кандидатів від «Слуги народу», ми провели перші соціологічні дослідження, на які будуть орієнтуватися так звані внутрішньофракційні праймеріз. Я думаю, що через декілька тижнів ми вже вийдемо з кандидатом», — спрогнозував чиновник.

На думку Тимошенко, головна боротьба на виборах мера Києва розгорнеться між чинним міським головою Віталієм Кличком і представником партії «Слуга народу».

«Всі розуміють, що інші кандидати не проходять у другий тур. Але ми розуміємо, що другий тур, фактично, буде. Будемо сподіватися, що представник «Слуги народу» переможе і стане керівником столиці», — сказав він.

Заступник голови Офісу президента додав, що Києву потрібен дійсно хороший менеджер, тому що у міста величезний бюджет, але ці гроші «куди-то трохи діваються».