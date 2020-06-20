Кабмін оприлюднив нову методику посилення карантину: що зміниться

Постанова уряду набирає чинності з 22 червня.

Кабінет міністрів поновив методику посилення карантину в Україні. Нові правила набудуть чинності в понеділок, 22 червня.

Про це йдеться в постанові уряду, опублікованому на Урядовому порталі.

Так, для посилення карантину розробили нову методику. В уряді вирішили відмовитися від показника інцидентності і ввели нові індикатори.

Згідно з постановою, тепер регіоном зі значним поширенням коронавіруса вважається область, в якій є один з наступних ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я більш 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавіруса більше 11%;

показник динаміки зростання випадків COVID-19 понад 10%.

Однак, показник динаміки росту застосовується при реєстрації більше 8 випадків на 100 тисяч населення за останні сім днів.

Карантин посилюється за рішенням регіональної комісії ТЕБ та НС, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону. Рішення про посилення карантину скасовується не раніше ніж через 7 днів після його прийняття з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні.