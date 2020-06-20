Кабмін рекомендував українському бізнесу на час карантину працювати за гнучким графіком і пізніше відкриватися

У Кабінеті міністрів України порекомендували суб’єктам господарювання на час дії карантину, який був продовжений до 31 липня, внести зміни до їх режими і починати роботу о 9:00, 10:00 або пізніший час.

Про це йдеться в постанові уряду №500 від 17 червня, опублікованому на сайті Кабміну.

Як наголошується в документі, органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності доручено забезпечити на період дії карантину застосування там, де це можливо, гнучкого режиму робочого часу, який передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, дистанційну роботу. Зміни вводяться з метою обмеження скупчення громадян у транспорті та на шляхах слідування на роботу і з роботи.

Крім того, суб’єктам господарювання на час карантину порадили (у разі необхідності) внести зміни до режими їх роботи з метою встановлення початку роботи в 9:00, 10:00 або пізніший час.

Для оптової і роздрібної торгівлі рекомендується встановити початок роботи о 10:00 або більш пізній час, які займаються ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, поштової та кур’єрської діяльністю, тимчасовим розміщенням та організацією харчування, страховою діяльністю, установам освіти, надання соціальної допомоги, мистецтва, спорту, а також підприємствам сфери розваг і відпочинку.

Також місцевим держадміністраціям доручили розробити спільно з органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання питання про можливості введення на період дії карантину графіків роботи підприємств, установ, організацій, передбачають різний час початку (закінчення) їх роботи залежно від територіального розташування, галузевої приналежності, специфіки виконання робіт або надання послуг.

Серед іншого, органам місцевого самоврядування рекомендовано розробити (відкоригувати) маршрути руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи підприємств, установ, організацій для забезпечення можливості переміщення працівників на роботу і з роботи.