Харківський аеропорт відновив міжнародні рейси

Аеропорт «Харків» у ніч на п’ятницю прийняв перший міжнародний рейс з моменту початку карантину. Літак авіакомпанії Belavia прилетів з Мінська, а назад відправився рано вранці 19 червня. Також польоти поновилися Wizz Air в Будапешт.

Про це прес-служба аеропорту повідомляє в Facebook.

З сьогоднішнього дня рейси з Харкова у Мінскі назад будуть виконуватися два рази на тиждень: щопонеділка та щоп’ятниці. З 4 липня додадуться вильоти в суботу. Ціни на квитки починаються від 2 337 грн в одну сторону (без урахування багажу).

В аеропорту зазначили, що прилітаючи з Мінська, пасажири повинні пройти температурний скринінг і самоізолюватися на 14 днів з використанням програми «Дій будинку». Іноземним громадянам крім цього необхідно пред’явити медичну страховку, яка покриває лікування Covid-19 і обсервацію.

Крім того, о 21:50 у п’ятницю аеропорт прийме рейс Будапешт-Київ авіакомпанії Wizz Air. Назад в Угорщину літак відправиться в 22:20.

З цього дня рейси в Будапешт виконуватимуться по понеділках і п’ятницях. Вартість квитків стартує від 579 грн.

Оскільки в Угорщині діє заборона на в’їзд для деяких категорій громадян, перед подорожжю пасажирів просять ознайомитись з правилами в’їзду в країну. Прилітаючи в Угорщину, українці також повинні 14 днів дотримуватися карантин.