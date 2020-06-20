Безвихідь парадигми «цінностей»

Стаття Миколи Патрушева в «Російській газеті» про цінності — ідеальний приклад глухого кута всієї парадигми «цінностей», про який я не так давно писав.

Єдиний сенс всього цього регулярного розмови про «наших особливих духовно-моральних цінностях» полягає в тому, щоб у стотисячний раз заявити «а ми не такі, як ви!». Будь-яка спроба сформулювати, в чому ж полягають ці особливі цінності, блискуче провалюється. У результаті кожен раз все зводиться до ситуації прийому у психотерапевта:

— А у нас свої цінності, не такі, як у вас!

— Дуже добре, а які?

— А от не такі, як у вас!

— Звичайно-звичайно, не хвилюйтеся так, будь ласка. А які?

— А ось ваші універсальні цінності — вони ніякі не універсальні! До нас вони незастосовні, у нас свої!

— Так-так, не турбуйтеся, випийте води. До речі, які у вас цінності?

— У нас справжні цінності! Вони цінні! А ось ці ваші цінності…

І так далі.

Будь-яка спроба сформулювати хоч що-небудь конкретне про «російські цінності» закінчується зазвичай стандартним списком «добро, благополуччя, безпека, мама, милі щенятки» (до середини статті спічрайтери Патрушева від безсилля самі змушені в цьому чесно зізнатися).

Бачачи цю катастрофу, під самий кінець «Патрушев» вставляє-таки абзац, в якому намагається видати якісь «цінності». Виявляється, це «рівність, справедливість, невтручання у внутрішні справи».

Ви це серйозно?

Рівність? Росія — один з світових лідерів по виробництву нерівності за всіма дослідженнями, тут 10% отримує 45% доходу, а кільком людям зі списку «Форбс» належить 30% всього національного багатства.

Справедливість? Так у вас ваші ж опитування свідчать, що 65% вважає устрій суспільства несправедливим. Ви серйозно хочете Франції або Швеції вчити соціальної справедливості?

Невтручання у внутрішні справи? А хто під час приєднання Криму говорив «раз ви так робили в Косово, то ми так зробимо тут»? Це у вас такі цінності — якщо хто-небудь їх не розділяє, то ми їх тоді теж задвинем?

А найсмішніше — це що міньйони Патрушева прочитали книжку про «неолібералізм». Хлопці, ви тут такий неолібералізм розвели, що мало кому снилося. Коли скорочують лікарні — це і є неолібералізм. Коли 50% заробітку вчителів і професорів становлять премії, які начальник платить за своєю примхою — це і є неолібералізм. В інших місцях є хоча б профспілки, громадські асоціації, місцеве самоврядування, яке пом’якшує погані сторони неолібералізму. А ви все це выжигаете заради своїх яхт і літаків.

У Патрушева немає і не може бути ніяких «традиційних російських цінностей». Взагалі мало що з такою ясністю демонструє безнадійну вторинність колективного Патрушева і глухоту до російської традиції, як маніакальне бажання чіплятися за давно протухла і нікому багато років не цікаве поняття з німецької філософії і американської соціології.